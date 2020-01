Video| Gimnasia y Vélez empataron 0 a 0 en La Plata

El Lobo de Diego Maradona sigue último en la tabla de los promedios, mientras que los de Gabriel Heinze no pudieron quedar punteros

En La Plata se enfrentaron dos equipos con objetivos totalmente opuestos: Vélez buscaba llegar a lo más alto de la tabla, mientras que Gimnasia La Plata necesitaba imperiosamente sumar de a tres para alimentar su ilusión de quedarse en Primera. Finalmente, ninguno pudo cumplir su meta y firmaron un empate 0-0 que no conformó a ninguno.

El encuentro, válido por la fecha 17° de la Superliga argentina, se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque platense, con Patricio Loustau como árbitro.

La primera parte mostró al equipo de Gabriel Heinze (que no tuvo a Ricardo Centurión ni entre los suplentes) con mejores intenciones, jugando más adelantado y con mayor criterio en el manejo de la pelota. La defensa del conjunto de Diego Maradona no estaba firme y así el Fortín acumuló una serie de llegadas que no logró concretar.

Sobre los 7 minutos, Gastón Giménez tuvo la primera gran chance cuando definió desviado un balón proveniente de un rechazo corto de Paolo Goltz, que hacía su debut como capitán en Gimnasia tras su salida de Boca. Más tarde, el que se lució fue el arquero Jorge Broun – otro que hizo su presentación en el Lobo- ante un potente remate desde la medialuna de Lucas Janson. Sobre el final de la etapa, Goltz falló una vez más y su pifia hizo peligrar la valla de su equipo, aunque para su fortuna ningún rival llegó a empujar la pelota.

Gimnasia salió a jugar el complemento con una actitud renovada y torció el rumbo de las acciones. La clave fue el ingreso de Matías Pérez García, otro de los recién llegados al equipo. El mediocampista le cambió la cara a un conjunto local que fue el gran protagonista de los segundos 45 minutos. Sin embargo, el Lobo careció de profundidad y puntería en los últimos metros por lo que no pudo reflejar esa superioridad en el marcador.

Fue un tiempo para cada uno. Así sellaron un 0-0 que no cumplió las expectativas de ninguno de los dos equipos.

Aunque lleva tres encuentros sin derrotas, Gimnasia no logra salir del último lugar de la tabla de los promedios y su permanencia en Primera División está en serio riesgo. Vélez, en tanto, no pudo aprovechar la chance de subirse a la cima de la Superliga: no logró encadenar su tercera victoria consecutiva y quedó con 29 puntos, uno por debajo de los líderes River y Argentinos Juniors.

