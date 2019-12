El Presidente aseguró que las inversiones ya están viniendo, aunque aclaró que “no es una lluvia de dólares”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que están llegando inversiones. “Están viniendo. No es una lluvia de dólares, es ir recuperando confianza para que la gente crea. Todo va a ser paulatino”, expresó.

Además, afirmó que “en la primera semana de enero” estaría cerrado el acuerdo para otorgar un aumento “mínimo, no fijo” a los trabajadores del sector privado y que en junio estará vigente la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, al tiempo que le reclamó a los empresarios que tengan “responsabilidad social”, con “ganancias razonables”.

Fernández señaló también que hay negociaciones con los supermercados para que absorban parte del 21% de la alícuota del IVA que volverán a tributar los alimentos de la canasta básica a partir de mañana, dado que “la lucha contra la inflación es una lucha de todos”.

En diálogo con Radio Continental, el primer mandatario aseguró que “aparecen deudas impagas” en “todos los sectores» de la administración pública nacional y que habrá que esperar al 31 de marzo para saber “cómo está la situación con los acreedores”.

Asimismo, admitió que el cepo es un recurso “antipático” pero necesario porque “no hay dólares en la Argentina” y las reservas de libre disponibilidad en el Banco Central son de “poco más de US$ 10.000 millones”.

Estos fueron los principales conceptos del Presidente:

Inflación: “Estamos ordenando el tema de Ahora 12 y de Precios Cuidados. La lucha contra la inflación es una lucha de todos. No tiene que haber ventajas para algunos en perjuicio de la gente. Uno de los grandes problemas de la inflación es lo que los economistas llaman la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe, pero algunos, para prevenirse aumentan los precios. Ese aumento de precios lo pagamos todos y es insoportable. No puede admitirse y lo vemos en los medicamentos, en los alimentos, en los supermercados, en todos lados. El que pierde ahí es el ciudadano común, que además no tiene mucha defensa. Tenemos que trabajar en conjunto. Cuando la inflación asoma ocurre algo similar al síndrome del alcohólico recuperado y empiezan a remarcar por las dudas, no sólo los supermercados sino también el pequeño comerciante. Obviamente hay que controlarlo, el Estado tiene recursos para eso y no me refiero a un control de precios”.

Empresarios: “En la Argentina hay ganancias extraordinarias. Hay que ver exactamente cuáles son los costos y a partir de eso ver que la ganancia sea razonable. Sería bueno que asuman responsabilidades sociales, simplemente pido que el esfuerzo sea no ganar tanto. Tampoco hay que llevar a los empresarios a los latigazos, son parte de este país”.

IVA: “Estamos pidiendo que absorban parte de ese 21% (que volverán a tributar los alimentos de la canasta básica). Tenían IVA cero pero no precios controlados, muchos de esos precios han subido. Los grandes supermercados tienen que revisar sus conductas y el ministro de Producción (Matías Kulfas) está en contacto con ellos. Estamos trabajando con el tema, porque el problema de la canasta básica es que hay productos que tributan un IVA reducido del 10,5%. Para el sector lácteo podría haber una reducción, hay que estudiarlo”.

Ajuste: “Si ajustar es poner las cosas en orden, estamos haciendo un ajuste. Pero los que lo están pagando son los exportadores, el campo, los que tienen cuentas en el exterior, los que tienen más recursos que el resto. No lo está pagando la gente”.

Deuda: “El peso de la deuda es muy grande y condiciona mucho. El 31 de marzo sabremos cómo está la situación con los acreedores. A partir de ese momento estaremos en condiciones de proyectar todo. En todos los sectores de la Administración aparecen deudas impagas que no están reflejadas en el déficit. Quiero saber exactamente la deuda que tiene el Estado. Todo lo que estamos haciendo está planificado, no hay nada improvisado. Estamos negociando, nadie va a jugar a las cartas contando las cartas que tiene”.

Jubilaciones: “Para junio ya tendremos la nueva fórmula para calcular el aumento a los jubilados. Una jubilación mínima hoy oscila en $14 mil. Ahora recibieron un 30% más y en enero también. En abril van a recibir un aumento todos los jubilados, vamos a ver cómo es. Lo que hizo Macri fue de una irresponsabilidad supina, no hay cómo pagarle a los jubilados. Les mintieron para poder mandarle a Vidal $ 100 mil millones. La fórmula que existía antes tenía más racionalidad. La fórmula de Macri es impagable, no la vamos a poder pagar nunca».

Salarios: “La primera semana de enero estaría saliendo el aumento a privados. Sería un monto mínimo, no fijo, si alguien quiere dar más puede hacerlo. Tampoco vamos a frenar paritarias. Quisiera que los sueldos no se depriman más de lo que ya se deprimieron, pero entramos a la cancha perdiendo 5 a 0”.

Dólar: “El cepo tiene que seguir porque no hay dólares en Argentina. Eso lo puso Macri, después de dejar que se fuguen USD 70.000 millones. Estamos viendo con Martín (Guzmán) las alternativas para que no afecte las inversiones. La gente se enoja, pero el dólar en Argentina es un bien. Cuando los bienes faltan son muy caros. Pero además nosotros necesitamos los dólares para proteger la producción. A mí me resulta antipático, yo tengo amigos que se van de viaje y me dicen cosas horribles. En el Banco Central quedan disponibles poco más de US$ 10.000 millones, no hay mucho espacio».

Inversiones: “Están viniendo. No es una lluvia de dólares, es ir recuperando confianza para que la gente crea. Todo va a ser paulatino”.

Fuente Infobae Económico