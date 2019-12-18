El sábado comienza el pago del 20% del sueldo de diciembre a empleados públicos

La Tesorería de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía, publicó el cronograma de pagos del 20% de los haberes del mes de diciembre para estatales.
Sábado 21/12
– ADMINISTRACIÓN CENTRAL (1)
– DEFENSORÍA DEL PUEBLO
– TRIBUNAL DE CUENTAS
– TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
– PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal-Junta electoral-)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
– PODER LEGISLATIVO
– DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
– ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
– INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
– SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
– ENTE ÚNICO DE CONTROL Y REG SERV.PUB.PROV.TUC.(ERSEPT)
– DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
– ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
– ENTE AUT.TEATRO MERCEDES SOSA
– INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TUCUMAN
– INSTITUTO PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y EL ALCOHOL
– ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
– ENTE AUT. TEATRO MERCEDES SOSA
Martes 24/12
– SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
– SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)
– COMUNAS RURALES
– MUNICIPIOS DEL INTERIOR