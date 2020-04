Ingreso Familiar de Emergencia: cómo sigue el cronograma para actualizar datos

Las personas que se inscribieron para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 1 y cuya solicitud fue rechazada pueden pedir hoy la revisión del caso a través del sitio web de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

El organismo detectó que hay personas que fueron rechazadas como beneficiarios del IFE porque no estaban actualizados los datos de ANSES, del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP).

Esas personas podrán corregir la información para quedar nuevamente inscritos y recibir la ayuda de $10.000 dispuesta por el Gobierno para los sectores de menores recursos.

El cronograma continúa el lunes 27 de nuevo con los DNI terminados en 1; el martes 28 y el miércoles 29, con los finalizados en 2; el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo, los concluidos en 3; y el martes 5 y el miércoles 6 de mayo los que finalizan en 4.

El jueves 7 y el viernes 8 de mayo, será el turno para la terminación en 5; lunes 11 y martes 12, en 6; miércoles 13 y jueves 14, en 7; viernes 15 y lunes 18, en 8; y martes 19 y miércoles 20 en 9.

Paso a paso para actualizar datos de IFE no aprobados

Las personas se inscribieron para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) cuya solicitud fue rechazada podrán pedir la revisión del caso a través del sitio web de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Ingresar al sitio de Anses

Dirigirse a “Atención Virtual”

Realizar el trámite entre las 8 y 16 horas

Se procesarán un máximo de 25 trámites diarios

Requisitos para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE):

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

una prestación de desempleo.

jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

