No es necesario ningún gestor para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia

Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) deberán pre-inscribirse a ese programa oficial a partir de mañana. Y deberán respetar una fecha determinada, según la terminación de su DNI. Así lo informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según comunicaron en el organismo, en el formulario se requerirán ”datos mínimos para iniciar el trámite” y poder cobrar el subsidio, que se decidió otorgar por el agravamiento de la crisis de la actividad que trajo el coronavirus .

Enrique Salvatierra, titular de Anses en Tucumán, en diálogo con Radio LV12, confirmó que mañana comienza la pre-inscripción para el programa denominado Ingreso Familiar de Emergencia anunciado por el Gobierno nacional. ”Mañana empieza 0 y 1 y así correlativamente hasta el martes con los dos últimos números de DNI”, agregó,

El funcionario encargado de Anses en Tucumán, fue claro al advertir sobre el beneficio que ”no es necesario ningún tipo de gestor”. En ese sentido explicó que las personas deberán realizar el trámite por la página web o a través de la aplicación Anses móvil.

El responsable de Anses en Tucumán, detalló que las personas, si tienen dudas si les corresponde el Ingreso Familiar de Emergencia o no, a la pre-inscripción la tienen que hacer y el propio sistema los irá descartando en caso de que no estén incluidos.

”Es una cuestión excepcional. Se va armando sobre la marcha porque nadie se hubiera imaginado hace un mes sobre este programa”, aseguró. ”Tenemos que tener paciencia y entender que nada estaba previsto sobre este tipo de cosas”, agregó.

También recordó que la actividad es nula en todas las sedes de Anses en Tucumán por la cuarentena. ”Todas las UDAI del país están cerradas”, finalizó.

Ingreso Familiar de Emergencia

A quiénes les corresponde

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Requisitos

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: a) un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado b) ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos c) de una prestación de desempleo d) de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e) de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Monto

$10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar.

Trámite

Se realiza únicamente completando un formulario por internet.

Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago.

Quienes cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos.

Cuándo completar el formulario

Si tu DNI termina en 0 y 1, completá el formulario el viernes 27 de marzo.

Si tu DNI termina en 2 y 3, completá el formulario el sábado 28 de marzo.

Si tu DNI termina en 4 y 5, completá el formulario el domingo 29 de marzo.

Si tu DNI termina en 6 y 7, completá el formulario el lunes 30 de marzo.

Si tu DNI termina en 8 y 9, completá el formulario el martes 31 de marzo.

Es importante que respetes la fecha indicada para facilitar tu trámite y el de todas las personas que se inscriban.

Fuente https://www.lv12.com.ar/anses/ingreso-familiar-emergencia-no-es-necesario-ningun-gestor-n69824