Sancor Tucumán: enviaron cartas de despido con fecha de pago y no abonaron

El conflicto está lejos de finalizar con el despido de 40 trabajadores de Sancor en Tucumán: los damnificados recibieron la carta documento con la notificación de los despidos y fechas de cobro de indemnizaciones que ya vencieron y nunca fueron abonadas.

Daniel Robles manifestó en diálogo con Radio LV12 los pormenores de la situación que aqueja a las familias de los despedidos: “por lo que nosotros estamos peleando es por el pago, si ellos no te cumplen la propia carta documento que te mandan, ya no sabés qué pensar. Nos vienen mintiendo, siguen así y si vos querés iniciar una acción legal, ellos se quieren agarrar de eso para decir que no nos van a pagar“.

“La empresa está siendo desarmada, se van a llevar todo, va a quedar una oficina comercial donde va a seguir trabajando un encargado de depósito y supervisores para seguir vendiendo. No se va a cerrar totalmente la fábrica, pero al no tener este centro de distribución ya no tenemos donde ir a reclamar, solamente por teléfono a Santa Fe que no te atienden tampoco“, lamentó Robles.

Las ventas ayudaron a paliar los sueldos de meses anteriores, pero una vez finalizado y agudizado el conflicto, se completaron tres meses de deudas.

