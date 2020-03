Yanotti: “En Tucumán, a nadie se le cortarán los servicios por tres meses“

Con el fin de dar tranquilidad a la población con respecto a vencimientos de servicios de luz, agua, telefonía móvil y fija e internet, los usuarios serán beneficiados con la postergación de la obligación del pago por tres meses para que puedan utilizar ese dinero para la compra de alimentos y elementos de limpieza de gran utilidad teniendo en cuenta el actual contexto epidemiológico por la pandemia de Coronavirus que afecta el país. Esta medida, que fue establecida por un Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional, se aplica tanto para usuarios residenciales como no residenciales: pymes productivas, de salud y alimentos, entre otras actividades.

El titular del Ersept (Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán) Santiago Yanotti, comentó: “La postergación de la obligación de pago es para todos los usuarios residenciales de Tucumán e incluso para las empresas. Para los que no puedan pagar por medios digitales o que necesiten preservar ese dinero para otras necesidades más urgentes, se prorrogó para 15 días después del 31 de marzo el pago de estos servicios. Esto incluye a todos y fue hecho por sistema. A nadie se le debería cortar el servicio”.

Comentó además: “Queremos evitar que los usuarios se acerquen a la empresa. Sobre todo los que necesiten hacer planes de pago o financiamiento. Que se queden en sus casas porque no vencerán las facturas y que cuiden la salud, que es lo más importante hoy”.

¿Quiénes son los principales beneficiados?

Esta medida incluye a usuarios de mayor vulnerabilidad, similar a los que eran beneficiarios de la Tarifa Social.

Jubilados y pensionados

Monotributistas de baja categoría

Electrodependientes

“El gobernador, Juan Manzur, adelantó que se adhiere a este decreto que prohíbe el corte de servicio para quienes adeuden tres facturas” y dijo que esto incluye además a las pymes, cooperativas, empresas de salud privada y las que intervengan en la producción y distribución de alimentos.

“Hoy lo principal es que los cuentapropistas, monotributistas y quienes tienen un sueldo que se lo están pagando diferido, tengan dinero para comprar comida y elementos de limpieza que hoy se necesitan”, comentó.

Y explicó que el que pueda abonar por medios digitales y no tenga problemas económicos lo puede hacer. “Para los que no puedan hacerlo no se le cortará el servicio. Después veremos cómo se le gestiona esa deuda con planes de facilidades de pago. Vamos a habilitar en el sitio web del Ente un formulario para que la gente cargue sus datos para ser beneficiadas si no ingresan al padrón automáticamente como lo hacíamos con la Tarifa Social”.

