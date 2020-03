De Newbery a Cataluña: Abraham Rodríguez, oriundo de Los Sarmientos, jugará en Europa

Abraham Rodríguez finalizó el 2019 consagrándose campeón con Jorge Newbery del Torneo de Reserva de la Liga Tucumana de Fútbol. El ahora ex capitán del aviador, inicia este 2020 con nuevos objetivos, fue fichado por el CF Reddis (equipo que se encuentra en la Tercera división de la Liga de Cataluña).

De esta manera el oriundo de Los Sarmientos, nacido en el año 1999, desembarca en España.

En una entrevista realizada por Raúl Hernán Aybar para Aguilares Movida, el Turco repasó sus inicios, su presente y lo que se viene.

¿Dónde comenzaste a jugar?

– “Arranque jugando en Los Sarmientos, mi abuela me llevó con un hombre que se llamaba Genaro y ahí empecé. Luego hice infantiles en Concepción FC, pase por San Martin de Tucuman y el último año en Club Atlético Jorge Newbery“.

¿Qué es lo más importante para vos en el fútbol?

– “Más allá de ganar y salir campeón que es muy lindo es importante las amistades que te va dejando aprendes muchas cosas en eso y mejoras como persona“.

¿Quién es tu ídolo en este deporte?

– “Mi ídolo se podría decir que es Messi pero en la vida son mis viejos sinceramente los admiro cada día más“.

¿Dónde te gustaría llegar?

– “A la Selección! Me gustaría llegar a la Selección Argentina, representar a un país debe ser muy hermoso“.

¿Qué es lo que esperas de esta nueva etapa?

– “Primero que nada espero adaptarme a lo que quiere el técnico y a mis nuevos compañeros y luego de esos sumar puntos para mi equipo“.

¿Cuál fue tu día más importante hasta ahora a nivel futbolístico?

– “Salir campeón con la Reserva de Newbery y llegar a Europa. Son muy importante los dos“.

¿Tenes agradecimientos por lo que estás viviendo en estos momentos?

– “¿Si tengo a quien agradecer? A mucha gente la verdad, primero que nada a Best of Players que es la agencia que me representa Tamara Peralta y Paco Molinos son los que hacen todo eso. A Daniel “Percha“ Diaz que me dio esa confianza que necesitaba para volver a ser yo, A mis Padres que me apoyaron siempre en todo lo que decidía eso fue fundamental también. Y primordialmente a Dios“.

Por Raúl Hernán Aybar

¡FICHAJE! El atacante argentino Abraham Rodríguez ficha por el CF Reddis para ayudar en el objetivo del ascenso #JugadorBOP #BOPEspaña #BOPArgentina #Tucumán pic.twitter.com/98lFksGwah — Best Of Players (@BOPlayers) March 5, 2020