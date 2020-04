Educar a casi 2.000 alumnos: el desafío del Colegio Nicolás Avellaneda en tiempos de cuarentena

Aguilares.- Desde el pasado 16 de marzo, las clases fueron suspendidas en todos sus niveles debido al inicio de la cuarentena que se inició en el país con el objetivo de evitar los contagios masivos del COVID-19 (coronavirus), que mantiene en vilo al mundo entero.

De esa manera, los establecimientos educativos públicos y privados trasladaron las aulas a los hogares de los alumnos. Así, los docentes de todo el país pusieron en práctica las clases virtuales, para que los chicos no pierdan el ciclo lectivo. Y el Colegio Nicolás Avellaneda no fue la excepción.

INFOAGUILARES dialogó con la profesora Cecilia Gramajo, quien junto a la profesora Patricia Leiva, son las encargadas de coordinar la educación virtual de los alumnos de la institución educativa con mayor número de estudiantes de la ciudad.

Según contó Gramajo, los chicos están recibiendo sus clases a través de un grupo cerrado de Facebook que se llama “Colegio Nicolás Avellaneda” y que cuenta con casi 5 mil miembros entre padres, alumnos y profesores. También lo hacen a través de una página de Facebook, con igual cantidad de seguidores. “El único contenido es educativo y relacionado al colegio”, dijo la docente.

Cuando el gobierno nacional decretó la cuarentena, de inmediato el equipo directivo integrado por el Rector, Vicerrector y la asesora pedagógica comenzaron a diagramar la implementación de las clases virtuales. “De inmediato se contactó con el jefe de cada de departamento, de las distintas áreas, para que a su vez se comuniquen con los profesores del Colegio. Como ya estaban armados grupos por Departamento, se crearon grupos por cada materia. De ahí, en cada grupo, los profesores de cada área coordinaron -entre todos- las actividades y se decidió que haya una tarea de cada materia para todos los cursos, es decir, una tarea para todos los primeros, otra para todos los segundos… para que unifiquemos todo”, detalló Gramajo.

“La asesora pedagógica es la encargada de subir todo el material a Google Drive y nosotras somos las encargadas de subir esos enlaces a la página y al grupo de Facebook”, agregó. “Es algo complejo pero es la forma que tenemos de llegar a la gran mayoría de los alumnos”, confesó.

Desafío docente

Al ser consultada por los desafíos que enfrentan los docentes con las clases virtuales, la profesora de física mencionó dos: “El primer desafío es poder llegar a todos los alumnos; de hecho con Facebook llegamos casi al 80%, con contenidos que estén a su alcance porque al no conocer a todos los alumnos (sobre todo los ingresantes) no sabemos bien la realidad de cada uno de ellos”.

“En el colegio, una vez que los conocemos, estamos bien interiorizados de la realidad que tiene cada chico y las clases se adaptan a la situación de cada alumno. El turno mañana tiene una realidad, el turno tarde otra y el turno noche, otra muy diferente a los otros”, explicó.

“El segundo desafío es que las tareas se adapten a esta situación y que sean contenidos accesibles. Les damos las actividades y a su vez los proveemos de la bibliografía, porque sabemos que hay chicos que no tienen libros en sus casas, que muchas veces no pueden conectarse a Internet. Tenemos empatía con el alumno y el desafío es considerar que pueden estar pasando cualquier situación que nosotros no la estamos conociendo. Mucho colaboran en esto los preceptores, que armaron grupos de WhatsApp de cada curso, entonces ellos también se acercan al alumno que quizás no se puede conectar en Facebook o que no tiene Internet en casa”, expresó.

Según contó la docente, algunos papás manifestaron dificultades económicas, por ejemplo, si tienen que imprimir hojas, muchos no lo pueden hacer. Por eso, se sugirió a los docentes no pedir tareas que impliquen la impresión de hojas, de manera que los chicos no tengan que gastar.

Afortunadamente, “los alumnos están respondiendo”, dijo Gramajo, quien aseguró que reciben una gran cantidad de consultas que llegan al grupo y a la página de Facebook, “inclusive hasta a mi red social personal”.

“Tanto Patricia como yo estamos recibiendo consultas todos los días y sin horarios, tanto de padres como de alumnos, que quieren localizar a algún profesor sobre todo para preguntar por alguna consigna. Las inquietudes que ellos tienen son respondidas en la misma página”, detalló.

Sin embargo, hay un cierto porcentaje de alumnos que no tienen conectividad a Internet y un porcentaje mínimo de chicos que no tienen teléfono, contó la profesora. “En esos casos, se trata de tener por lo menos un contacto por WhatsApp, porque a veces cuando el alumno no tiene celular sí lo tiene su papá. Entonces, a ese trabajo lo hacen los preceptores con cada grupo de WhatsApp que armaron con los alumnos. Pero es necesario aclarar que hay un porcentaje mínimo de alumnos que ningún integrante de la familia tiene teléfono, por lo que será considerada su situación una vez que retomemos la actividad normal”, explicó.

Para concluir, la profesora Cecilia asegura que “esto parece fácil pero no lo es. Necesitás compromiso de parte de los docentes, porque todos colaboramos con las tareas, todos opinan. También es necesario destacar que los docentes trabajamos sin horario, recibimos consultas a toda hora. Sabemos que tenemos para rato, pero estamos capacitados para enfrentar esto, estamos capacitados para esta virtualidad”.

Puntos de accesos a contenidos digitales

La docente contó también que muy pronto habrá móviles para que los chicos trabajen sin Internet desde sus casas; esos móviles visitarán las distintas localidades para cargar contenidos digitales en las netbooks, tablets, celulares o pendrives de todos los alumnos que tengan no conectividad en sus hogares.