El osado regreso del bailarín y coreógrafo aguilarense Raúl López a los corsos de Aguilares

Aguilares.- A los 15 años comenzó a bailar sin saber que la danza cambiaría por completo su vida. Se graduó como profesor de Educación Física y se fue a vivir a Buenos Aires. En 2020 regresó a los corsos de Aguilares y su paso por la comparsa Éxtasis no pasa desapercibido, no solo por su osado traje (un diminuto bolero) sino por la energía que transmite al público con su baile y pasos de samba. Se trata de Rául López, el coréografo e instructor de zumba aguilarense de 34 años, que se llevó todos los aplausos de la gente durante las dos primeras noches de carnaval.

Es coordinador de una cadena de gimnasios de Buenos Aires, pero también se dedica a la danza, disciplina que lo llevó a bailar con grandes bailarines del país. Por ese motivo, reconoce que tiene dos facetas en su vida profesional.

INFOAGUILARES dialogó con el talentoso coreógrafo, quien contó sus inicios en el baile y lo que significó para él regresar a Aguilares para participar de los corsos.

“Comencé a los 15 años por cuestiones de salud psicológica, estaba muy triste y nunca me imaginé que me gustaba bailar”, confesó. “Era el típico chico que llamaba la atención bailando, pero jamás imaginé que lo iba a tomar como algo profesional”, agregó.

Su faceta artística despertó a los 18 años, cuando se fue a estudiar abogacía en Tucumán. “No entraba a las clases de Derecho y me iba a las academias de baile”, recordó entre risas.

A los 22 años, ocurrió algo que significó una bisagra en su vida. Se presentó a un casting para formar parte de un grupo de baile y quedó. “Había bailarines profesionales, yo solo tenía la formación de ver tutoriales y de lo que aprendí en las academias de Tucumán”, indicó.

Desde entonces no paró. Al poco tiempo entró en el mundo zumba. “No me interesaba mucho al principio porque yo estaba en otra onda diferente como la danza”, confesó el bailarín. Sin embargo, decidió apostar a eso y hoy llena gimnasios del país con sus Masters Class.

Su rebeldía y creatividad lo llevaron a salirse un poco de las estructuras marcadas por la marca Zumba y busca que las personas que asisten a sus clases disfruten con música que les resulte más familiar. “Mis coreografías no son de zumba, son mías, mis clases tienen otro color. Como bailarín y coreógrafo que soy, busco lo más popular entre la gente, temas muy nuestros como de Los Palmeras, de Ricky Maravilla”, admitió.

El baile, su terapia

Raúl confesó que encontró en el baile una forma de salir de un mal momento personal. “El baile es mi terapia”, expresó al tiempo que recordó una anécdota que lo marcó. “Una señora que era grande, traía a su hija a mis clases de baile. Siempre me llevaba de regalo pan casero, facturas. Un día le pregunté por qué lo hacía y me respondió que me los traía en agradecimiento. ‘Vos no tenés idea de lo que hiciste por mí y por mi hija. Ella pasó de ir al psicólogo todos los días y de tomar 14 pastillas diarias a reducir a dos consultas semanales y a dos pastillas por día’”, le dijo la mujer.

“A mí el baile me sirvió como terapia, pero cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo ayudaba a los demás pasó a tener otro color para mí”, explicó el artista aguilarense.

Esto lo llevó a incursionar en la “danzaterapia”, que es un tipo de psicoterapia en la que se utilizan la danza y el movimiento como parte de un proceso para promover la integración emocional, física, social y cognitiva de las personas.

“Con la danzaterapia ayudo a gente, como mujeres que sufren violencia de género, mujeres violadas. Por eso estoy muy conectado con el feminismo, pero desde otro lado”.

Y agregó: “Para mí la danza es el servicio al otro, intentar ayudar y curar al otro de otra forma que no sea la medicación o la terapia convencional. Por eso mi vocación no pasa por bailar, sino por ver al otro disfrutar de lo que yo hago”.

Durante la entrevista, Raúl se emociona al hablar de su madre. “La gran inspiración para mí fue mi mamá, a ella siempre le gustó bailar”, contó. “Para mí ver a una mujer sonreír es ver sonreír a mi mamá. Cada vez que hago una Máster siempre está mi mamá, y al final de cada Master Class le pido a la gente que no me agradezca a mí sino a mi mamá porque es por ella que yo hago todo esto”, expresó emocionado.

Su regreso a los corsos de Aguilares

Raúl tiene una gran trayectoria en carnavales nacionales de renombre. Bailó para comparsas de Gualeguay, en donde fue coreógrafo. También se destacó como primer bailarín de la gira de la comparsa Marí Marí, la más importante del carnaval de Gualeguachú.

Pese a que fue convocado para participar este año, un mensaje en las redes sociales lo hizo cambiar de opinión y tomar la decisión de participar de los corsos de Aguilares, que lo vieron brillar durante muchos años.

“Estoy muy sorprendido porque después de 7 años volví con miedo; no sabía cómo me iba a recibir la gente, pero cuando comencé a bailar y sentí la ovación y los gritos de la gente, me dio mucha alegría”, dijo al ZIN (instructor de zumba).

“Tuve mucha comunicación con la gente, esa conexión de la gente me llena, llego a la mitad cansado pero la gente como que te recarga esa energía y te sigue alentando”, manifestó.

Por su participación en los corsos, sus redes sociales se llenaron de mensajes y comentarios positivos, pero además, firmó un contrato para participar de los corsos de Santiago del Estero.

Sobre su traje, Raúl contó que es de Jonathan Giménez, un diseñador muy importante de Buenos Aires, que diseña vestuario para el carnaval de Río. “Es un traje osado y jugado”, en referencia al bolero que solo cubre una parte de su cuerpo.

El cuidado de su físico

Su privilegiado físico “es una inversión”, aseguró el coreógrafo, aunque confesó que no lo lograría sin la ayuda de dos importantes exponentes del mundo fitness. “Maximiliano Puey (campeón nacional de fisicoculturismo) supervisa mi plan de alimentación y en la parte de entrenamiento me prepara Diego Izquierdo (uno de los entrenadores más importantes que tiene Buenos Aires)”, contó.

“Tengo una alimentación bastante cuidada. A la mañana desayuno 6 claras de huevos revueltos, con una taza de té verde, una rodaja de pan. Al mediodía como pollo, carnes rojas, pescado, pero todo medido.

Además de tener un buen entrenamiento y una excelente alimentación, Raúl también ayuda a su cuerpo con trabajos de estética. Por eso reiteró: “El cuerpo es una inversión porque es de lo que vivo. Invierto en entrenamiento, en alimentación y también con electrodos”.

El talentoso bailarín aguilarense se siente feliz de haber regresado a los corsos de Aguilares y de haber tenido el máximo reconocimiento que un artista puede tener: el aplauso del público. “Para mí el corso es una fiesta, vine a pasarla bien y divertirme con la gente”, concluyó.