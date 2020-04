Matias Leiva, el emprendedor aguilarense que desde enero colabora con los Bomberos Voluntarios

Este jueves, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguilares hizo público un agradecimiento a una persona en su página de facebook, “Por este medio queremos hacer llegar nuestro agradecimiento al Sr. Matías Leiva del Club Social. Ya que a pesar de la difícil situación nos envía una vianda para nuestro Guardia del medio dia y para el Guardia del turno nocturno“. Esa publicación se viralizó rápidamente destacando el gesto que en realidad viene ocurriendo desde enero de este año.

El sr. Matias Leiva, es un joven emprendedor aguilarense oriundo del barrio Belgrano de nuestra ciudad. Su nombre real es José Luis Esteban pero todos lo conocen como Matias. Desde el 16 de setiembre de 2019 tiene a cargo la concepción de la cantina del Club Social y desde enero de este año decidió colaborar con los Bomberos Voluntarios dándoles un menú al mediodía y otro a la noche para la guardia del cuartel. A pesar de la difícil situación por la que están atravesando las personas que se dedican a la gastronomía, Matías sigue haciendo hoy su valioso aporte a los Bomberos.

En diálogo con INFOAGUILARES Matías nos explicó que el gesto de dar la vianda a la guardia, surgió luego de una charla que tuvo durante un almuerzo con uno de sus empleados, que también es bombero, quien le explicó que generalmente el que realizaba la guardia llevaba la comida desde su casa o a veces, por la grave situación económica, solo le alcanzaba para llevar una taza de mate cocido. En esa charla Matías se comprometió a dar dos menús diarios, uno al mediodía y otro a la noche, el gesto surgió porque, según explicó, “Uno ve que en todos los accidentes o siniestros a quien se recurre es a los bomberos, ellos son los primeros que llegan a los accidentes y los que se exponen a muchas cosas, por esa razón pensé que era justo, lo mínimo que uno podía aportar y lo seguimos manteniendo más allá de la situación que está muy difícil“.

Matias incursionó en el rubro gastronómico desde muy joven, cuando trabajaba como playero en una estación de servicios, durante los fines de semana que podía se desempeñaba como mozo en diferentes eventos. A medida que pasaron los años fue agregando personas a su staff de trabajo y cada vez eran más los que solicitaban sus servicios debido a su amable y profesional trato. Luego al servicio de mozos que ofrecía le agregó catering propio, lo que significó dar empleo a más personas.

En el año 2016 siguió apostando e invirtiendo en Aguilares y se hizo cargo de la cantina de Aguará Guazú, bajo el nombre Los Mestres. Durante tres años estuvo en el club de rugby mientras afianzaba su servicio de catering. En julio del año pasado decidió retirarse de Aguará, “Informamos que ya no estaremos a cargo de la cantina de Aguará Guazú, tarea que desempeñamos durante tres años, hasta que la mala situación económica que todos conocemos sumada a los altos impuestos y a la competencia desleal de los vendedores ambulantes nos obligó a tomar la difícil decisión de apartarnos. Somos emprendedores con el sueño y la ilusión de brindar un buen servicio a nuestros clientes y no estamos dispuestos a resignar la calidad de nuestros productos solo para mantenernos en el mercado“, explicó en esa ocasión Matias.

Un mes y medio después volvió a apostar por la ciudad en la que nació y se crió y se hizo cargo del histórico Club Social, con respecto a la situación en su nuevo emprendimiento, nos dijo, “La verdad que veníamos trabajando bien, luchando, remandola mucho, muchos socios volvieron al club porque comenzaron a confiar en la calidad de nuestros productos, pero ahora estamos muy complicados en la parte gastronómica, justo se dio esto (la cuarentena por la pandemia del coronavirus) y nos supero a todos. Trabajamos con delivery solamente, pero lo que nos está matando son los impuestos, cuando se decretó la cuarentena nos llegaron la boleta de la luz por $100.000 y la del gas por $40.000. A eso hay que sumar, entre otras cosas, el pago al contador y lo de la afip (aportes para los empleados en blanco). El tema de la extensión de la cuarentena nos está complicando peor aún, vamos a ver que pasa, pero la vamos a luchar hasta el final“, asegura Matías.

Hasta antes de decretarse la cuarentena, Matías le daba trabajo a 55 personas entre la Cantina del Club Social (26) y el servicio de catering (32). Si bien la suma total es 58 personas, 3 de ellas trabajan en ambos emprendimientos.

“En el Club tenía 26 personas trabajando y 20 quedaron afuera, creo que la mayoría entendió que no fue culpa mía que hayan quedado afuera, sobre todos los mozos o cocineros que en la primera semana de la cuarentena trabajaron pero no salía comida, porque es obvio la gente tiene miedo todavía de comprar comida elaborada porque tiene la duda de como se la prepara, si hay higiene o no, entonces ante la duda no compra y al estar en su casa prefiere cocinar por eso el tema comedor no sale. Lo que si sale mucho es sandwicheria y pizzeria que es el fuerte nuestro“, explica el administrador del Club.

Sobre la situación de su servicio de catering contó, “En la parte de eventos se nos suspendieron todas las fiestas y tuvimos que devolver la plata. 32 personas son las que trabajan en el servicio de catering entre recepcionistas, mozos, personal de cocina y ayudantes“.

“Lamentablemente los chicos del catering están todos parados, algunos tienen otro trabajo, pero la mayoría son estudiantes, que la plata que ganaban por hacer servicios en eventos les ayudaba para poder bancarse los estudios y a los que tenían otros trabajos particulares les servía como un ingreso extra. Al no poder hacerse eventos, nos suspendieron muchas fiestas, ruego a Dios que esto se revierta porque más allá que se levante la cuarentena la gente va a quedar con ese miedo con esa desconfianza porque es un tema muy delicado lo del virus“, dijo Matías para finalizar.

El Club Social está ubicado sobre la calle Alberdi y San Martín. Ahora, las reuniones están interrumpidas, pero ya habrá tiempo de sentarse en grupo a tomar ese café pendiente. Mientras tanto vale la pena destacar el espíritu emprendedor de Matías Leiva que apuesta por Aguilares y da trabajo, en condiciones normales, a 55 personas. Pese a la crisis que está generando la cuarentena obligatoria por el coronavirus, este joven aguilarense continúa ayudando desde enero con alimento a quienes prestan servicio durante las 24 horas a la comunidad.

