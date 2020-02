Natalia Artaza, la geisha de Ara Taní que derrocha sensualidad en el corsódromo

Aguilares.- Impactó a todos con Gatúbela en los corsos 2019, pero este año dejó su personaje de mala para convertirse en la sensual geisha que cautivó a los miles de espectadores que se dieron cita en el corsódromo el pasado fin de semana. Se llama Natalia Artaza, vive en Pilar, provincia de Buenos Aires, y es una destacada artista circense que deslumbra a los aguilarenses no solo con su belleza sino también con su arte.

INFOAGUILARES dialogó con la simpática porteña, quien habló de su vida profesional, de la amistad que la une a Leandro Moreno (director de Ara Taní) y de lo que significan para ella los corsos de Aguilares.

“Soy artista de circo, bailarina gogo, hago shows con fuego (mi especialidad) y hago trapecio, todo eso durante los fines de semana”, contó Natalia, quien durante la semana trabaja en un centro de estética.

Su inolvidable personaje de Gatúbela, que mostró el año pasado, implicó una gran preparación. “Para darle una vuelta de rosca tuve que crear un látigo con fuego, que fue creado para mí por un mexicano. Fue algo peligroso hacerlo porque requiere de una coordinación muy puntual, pero me animé y por suerte quedó perfecto”, recordó. Pero para esta edición de los corsos, la bailarina decidió convertirse en una geisha buena pero no menos sensual que Gatúbela. “Como el año pasado ya se vio el fuego a Leandro le pareció que estaría bueno que hagamos otra cosa. Es así que opté por las sombrillas con led”, explicó la artista que visita Aguilares hace muchos años y que reside en Los Sarmientos cuando viene a nuestra provincia.

“Hace 11 años que bailo en los corsos, siempre en Ara Taní, porque soy amiga de Leandro y creo que nunca me iría de esta comparsa. Nosotros no somos solamente un grupo, se creó una familia y tratamos de ayudarnos”, expresó la artista.

En este sentido, Natalia destacó la unión y solidaridad que existe en Ara Taní. “Yo tuve un problema el viernes, me caí en el circuito. Fue muy frustrante porque bailo con 25 cm de taco y nunca me caí en mi vida y hace diez años que trabajo de lo mismo”. Pese al tremendo golpe demostró su profesionalismo y continuó bailando los últimos metros del corsódromo con un fuerte dolor en el pie. En ese momento todos sus compañeros se preocuparon y le ofrecieron ayuda. “Al otro día no podía ni pisar”, confesó, pero nada la detuvo, se medicó con un inyectable y pudo salir a bailar la noche del sábado.

Al ser consultada sobre las sensaciones que experimenta al bailar en los corsos de Aguilares, Natalia manifestó: “Es indescriptible, te duele el estómago, te da cosquillas en la panza, sentís que se mezcla ese sentimiento de pasión, de emoción y de angustia. Están todos los sentimientos juntos y mezclados en un solo lugar. Son 8 cuadras que las sentís como si fuesen 5 mil kilómetros escuchando las palmas, que el público te grite, te aplauda. Es genial porque la gente además es muy cálida”.

En Aguilares, Natalia se siente como en casa y en Ara Taní como en su familia. Así describe a su comparsa de corazón: “Ara Taní representa un poco mi tranquilidad y mi seguridad, yo llego y me siento segura, me siento viva. Es la familia que yo elegí y la familia que a mí me deja ser”. Además, la carismática artista asegura que la comparsa la acercó aún más a su hija: “Más allá de ser madre e hija, ahora somos madre e hija y compañeras en un grupo de baile”. Este es el segundo año consecutivo que baila junto Ariadna Bel, la hermosa y joven geisha que la acompaña.

Su amistad con Leandro

“A Leandro lo conozco hace 1.562 años”, dijo entre risas. “Nos conocimos cuando ninguno de los dos era nada (más risas) y él llegaba a Los Sarmientos (caminando o a dedo) a buscar bailarinas, chicas lindas, llamativas, extrovertidas”.

“Yo ya tenía un vínculo con una de sus amigas, Marce Casen, que hoy se encarga de todo mi peinado. Un día le pregunté si podía bailar y me dijo que encantado. Y así fue que salí como la chica otoño, con pelo largo y con tres hojas (para cubrir su cuerpo), que es todo lo que me dieron y fue furor. Ahí dije ‘quiero hacerlo siempre’”.

“Hoy tengo una gran amistad con Leandro; él me levanta el ánimo. Es muy buen líder, esa es la palabra”, resaltó la bailarina al tiempo que destacó que lo que más le gusta de Aguilares es su gente.

Al finalizar su recorrido por el corsódromo, Natalia recibe innumerables muestras de cariño del público, que además le pide fotos. “Se acercan las mujeres a pedirme que me saque fotos con sus maridos”, dijo sorprendida.

Sobre su traje osado, la bailarina contó que fueron confeccionados en Buenos Aires. “Al traje de Ariadna lo diseñaron acá; Leandro me mandó una foto y yo tomé esa imagen y se lo hicieron con un estampado floreado alucinante. Y el mío es un kimono que se usó en Ibiza, para un DJ llamado Carl Cox”. Para ambos vestidos se usó satén estampado.

Pese a que Ara Taní es una de las grandes favoritas a ganar, Natalia prefiere no entrar en el exitismo y quedarse con el reconocimiento del público. “Nosotros salimos a disfrutar y a dar un buen show, yo no me preocupo si ganamos o perdemos, porque yo ya gané. Yo conocí a 100 personas, porque no solamente estamos hablando de los 80 que bailan sino también de los que están detrás, como los papás de Lean o gente que viene a cebarnos mate o a cocinarnos mientras estamos cortando goma eva, por ejemplo. Somos muchas personas trabajando, aparte de los que bailamos. Entonces para mí eso es ganar, para mí yo ya gané”, reiteró.

“Estamos felices de salir cada noche, nos preparamos temprano, salimos todos contentos, sonriendo; volvemos destruidos, pero con la misma buena energía que comenzamos”, enfatizó. “El premio principal, que son los aplausos ya lo tenemos, es nuestro y no nos lo saca nadie”, concluyó la geisha que conquistó a todos los aguilarenses.