Una docente aguilarense fomenta la lectura en cuarentena mediante un programa radial

Aguilares.- La continuidad de la escolaridad en este tiempo de cuarentena y los modos de implementar su práctica interpela día a día al sistema educativo. Preocupa la desigualdad socio-económica que conlleva limitaciones de acceso a los recursos tecnológicos, libros y materiales escolares.

En este contexto, los docentes tuvieron que salir a responder implementando propuestas. No hubo tiempo para planificar ni para pensar cuál es la función de la escuela en este momento de pandemia mundial. Una sorpresiva realidad lanzó a los maestros y profesores a actuar.

Y eso es precisamente lo que hizo Verónica Romero, una docente de Aguilares, que puso en marcha un novedoso proyecto enmarcado en el Día Internacional del Libro. Para celebrar la fecha, ideó un programa radial que se llama “Un libro, un tesoro, un amigo”, con el objetivo de compartir un grato momento de lectura, cuentos, poesías y adivinanzas con niños y adultos. El ciclo sale al aire de lunes a viernes a las 17 por FM Termas de Taco Ralo en el 105.9 Mhz.

INFOAGUILARES entrevistó a Verónica, profesora de Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario en Lengua y Literatura, quien además se encuentra cursando la Licenciatura en Letras. Actualmente se desempeña como profesora de Nivel Inicial en la Escuela N°158 Prof. Rodolfo Alberto Cerviño de Paloma, localidad de Taco Ralo en el departamento Graneros.

¿Cómo nace la idea del proyecto?

La idea nace en el marco de lo que es el Día Internacional del Libro que se celebra el 23 de abril. Es por ello que decido armar este proyecto para poder llegar a toda la gente que no tiene acceso a internet, compartir un grato momento de lectura, narraciones de cuentos, recitado de poesías, adivinanzas. Lo importante es hacernos compañía durante esta cuarentena obligatoria que nos toca vivir actualmente. Y de alguna manera también llegar, como dije anteriormente, a toda la gente que no tiene acceso a las redes sociales porque, de hecho, esta iniciativa de lectura también la llevamos a cabo junto a unas profes, a través de la red social Facebook. En la cual se pueden sumar profes, estudiantes y todo aquel así lo prefiera.

¿Cuál es tu objetivo con este proyecto?

Con este proyecto mi objetivo es incentivar principalmente la lectura, la lectura por placer, no por obligación. Disfrutar de narraciones junto a la familia. Estimular la lectura no solo en pequeños sino también en los grandes, que son los responsables de transmitírselo a los niños. Ninguna persona puede enseñar ni transmitir algo que no siente, siempre lo sostengo.

Además, por qué no, incentivar la escritura. Porque el proyecto también conlleva la participación de la audiencia. Sé, por experiencia propia, que hay muchos talentos escondidos, chicos que aman leer, escribir, y ojalá todos esos talentos salgan a la luz algún día.

Y como dije, tratar de acompañarnos durante este aislamiento social, también es uno de los objetivos.

¿Cuál fue la respuesta de la gente?

Hoy anuncié el programa en las redes sociales y la verdad fue muy bien recibido. Me han llegado mensajes de muchas personas dándome su apoyo y felicitándome por la iniciativa. Gente de las localidades vecinas a la radio. Y si me permites agradecer a la localidad de Taco Ralo, en especial al director de la radio FM Termas de Taco Ralo el sr. Lalo Gómez, por permitirme este espacio, para mi es una dicha realmente. Porque amo mi trabajo y siempre pongo el corazón en lo que hago. Y sé que eso llega. Porque la gente me lo retribuye con mucho afecto y cariño.

¿Pensás que la gente lee poco?

No sólo pienso, sino que en mi quehacer profesional sé que a muchos les cuesta leer, para algunos es algo muy tedioso. Pero se trata, como te dije anteriormente, de incentivar, de estimular ese gusto. Un niño al que se le lee de pequeño, el niño que lee cuando ya aprendió a leer, que crea un hábito de lectura, será un adulto que se posiciona diferente ante el mundo. Quizá de pequeños no notemos la diferencia, pero cuando nuestros hijos crezcan, les aseguro que sí.

Sos hermana de un reconocido locutor de Aguilares. ¿Recibiste consejos de él?

Si. Soy hermana del Sr. Luis Romero, reconocido periodista de esta ciudad. Y la verdad que él fue siempre el que me inspiró, desde chica que soy testigo de su labor, de su entrega. Y eso me hizo amar todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la oratoria. Para mí fue y es mi inspiración, de él aprendí muchas cosas y lo sigo haciendo, él siempre me aconseja y trata de orientar en lo que necesito. Y es algo que siempre se lo agradeceré.

En tiempo de crisis la creatividad es un arma fundamental para poder sobrellevar la situación que nos toca afrontar y los chicos siempre están abiertos a lo nuevo. Esta docente de Aguilares se animó y el resultado es altamente positivo.

Sumate a la propuesta de Verónica. Podés escuchar «Un tesoro, un amigo, un libro», de lunes a viernes a las 17 por FM Termas de Taco Ralo en el 105.9 Mhz. o bien a través de Internet en www.termaatacoralo.com.ar