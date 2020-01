Aguilares: Robaron una computadora y cinco netbooks en la Escuela Especial Federico L. Posse

Aguilares.- Un hecho delictivo sufrió la Escuela Especial Federico Luis Posse, que se encuentra ubicada en calle Perilli N° 555 en el barrio Libertad y donde funcionan los Niveles Primarios y Secundarios.

Según pudo saber INFOAGUILARES, los malvivientes ingresaron a la Institución Educativa en la madrugada del jueves y rompieron la puerta de la oficina de Dirección, activándose la alarma, y se llevaron una computadora All in one que contiene valiosa información de la Institución y cinco Netbook que aún no fueron desbloqueadas. Se hizo la denuncia policial correspondiente

Desde la institución Educativa solicitan a la comunidad si tienen información o le ofrecen estas computadoras dar aviso a la Comisaría Local.



LA ESCUELA SU HISTORIA

La Escuela Especial Dr. Federico Luis Posse, de Aguilares se crea el 9 de Diciembre de 1976, a través de la Resolución 1980/76 (ME), en respuesta a la iniciativa de un grupo de padres que promueven un relevamiento de niños con Necesidades Educativas Especiales. El censo lo realizó el Gabinete Psicopedagógico de la Secretaría de Educación. Su objetivo fundacional estuvo dirigido a la educación de niños y jóvenes con discapacidad mental, pero por ser la única de la zona, desde sus inicios, atendió la diversidad.

El primer edificio donde funcionó sólo tenía tres aulas, lo cual limitaba mucho el trabajo.

En el año 1983 se trasladó a la calle Aristóbulo del Valle 555, una edificación antigua cedida por la Municipalidad de Aguilares, ésta también era reducida, por lo que en sus últimos años de funcionamiento no se pudo habilitar el servicio de Formación Laboral para aquellos alumnos de entre 15 y 25 años de edad para los cuales se buscaban una salida laboral.

El 10 de agosto del año 2005, se inauguró el local propio que fue construido por el Programa Componentes Materiales en un predio donado por la Municipalidad de Aguilares sobre calles Virgen del Carmen y Miguel Perilli, en el Barrio Libertad.

La Escuela nueva cuenta con diez aulas, Cocina – comedor, cuatro gabinetes, baños para los alumnos y docentes, patios, uno cubierto, otro donde se encuentra el mástil, allí se realizan la formación diaria, los actos y eventos escolares, además de un amplio espacio verde, del cual se ha utilizado una parcela para la implementación del taller de Huerta

En esta nueva instancia, la Escuela desde el año 2007 abre las puertas al turno tarde y con ello al ex.-Servicio de Formación Laboral y actual Servicio Educativo Integral Secundario Especial, (SEISE) tan esperado por toda la comunidad educativa, internalizando así la cultura del trabajo, cuya finalidad será la inserción plena de nuestros alumnos a la sociedad y al mundo del trabajo.

Desde el año 2007, docentes de la Institución proponen un nombre para la escuela, ya que llevaba el de la Localidad a la cual pertenece, Escuela Especial de Aguilares, luego Especial Aguilares, y actualmente mediante resolución 141/5 (MEd), el 26 de Octubre de 2010, pasa a llamarse ESCUELA ESPECIAL DR. FEDERICO LUIS POSSE, (1957–1997), en homenaje a este médico tucumano que dedicó su vida a las personas con discapacidad desde una mirada de sus posibilidades, como sujetos de derechos, aportando conocimientos en deporte para discapacitados, sexualidad en las personas con discapacidad y con ello dejando vasto material de trabajo para quienes trabajan en Educación Especial.

REDACCIÓN INFOAGUILARES