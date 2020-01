Denunciaron a un hombre por violar a un perro en Bariloche

Vecinos de San Carlos de Bariloche radicaron una serie de denuncias contra una persona en situación de calle conocido como “El Paraguayo“, acusado de violar a uno de sus perros en la vía pública. El hecho sucedió el viernes a la tarde y fue fotografiado por una integrante de un grupo de rescate animal. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y los vecinos, indignados, se movilizaron ayer al Centro Cívico de la ciudad.

Daniela, la vecina que presenció el hecho, manifestó al periódico local El Cordillerano que el viernes, al salir de una heladería con su novio, encontró al agresor “con la bragueta baja y con movimientos muy puntuales, por eso nos dimos cuenta de que, si no interveníamos, iba a pasar cualquier cosa“. En ese momento Daniela lo empujó: “Sabemos que es violento, pero me resguardaba mi novio y al estar tirado en el piso, yo no corría peligro, pero cuando me acerco, la perrita me mordió“.

La imagen tomada por Daniela se difundió rápidamente en redes sociales y los vecinos decidieron movilizarse ayer a la tarde al Centro Cívico de la ciudad, mientras se desarrollaba la carrera de Reyes.

Durante la movilización, Karen Bascur, una de las vecinas movilizadas, decidió acercarse a la Comisaría 2, ubicada a metros del lugar y radicó una denuncia contra el agresor, que fue firmada por muchos de los manifestantes.

“Estamos buscando que salud mental se haga cargo. No puede estar en la calle dando vueltas, corre riesgo mucha gente. Él mismo corre peligro, porque lo van a matar“, manifestó Bascur al diario La Nación.

“Anda con un fierro, es agresivo. La primera vez que lo encontraron violando a un perro fue en el Banco Nación, en pleno centro de Bariloche ¿Por qué tenemos que andar viendo esto?“, agregó.

Denuncia penal

Ante la falta de respuestas a las denuncias presentadas anteriormente y la falta de expectativas a la presentada ayer en la Comisaria 2, los vecinos decidieron avanzar con una denuncia penal, que fue radicada esta mañana por Daniela Oyola. “No me da la cabeza para entender que un tipo haga eso a un animal, no nos podemos quedar callados y mirar para otro lado“, dijo.

Fuente La Nación