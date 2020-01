Identifican a los agresores que le dieron una feroz golpiza a una joven a la salida de un boliche en Los Ralos

Tras la feroz golpiza a una joven de 23 años a la salida de un boliche de la localidad de Los Ralos, los efectivos de la Comisaría Los Ralos ya tienen identificado a los cinco agresores acusados por la víctima y solicitaron medidas de allanamiento y detención a la Justicia provincial. Se trata de cuatro mujeres y de un joven que tiene antecedentes policiales por robo agravado.

Vanesa Romina López, de 23 años, denunció que fue víctima de agresiones y golpes por parte de cuatro mujeres y un joven, a las 6 de la madrugada del domingo a la salida del boliche “Tornado”, ubicado en la avenida San Martín segunda cuadra de esa localidad.

“Cada vez que yo pasaba por el lado de ellos se me reían y me empujaban, y al finalizar el baile como a horas seis salí para ir a mi casa y afuera estaban de nuevo estos chicos los cuales comenzaron a insultarme y fue ahí que me trencé en lucha con una de las chicas y ellos entre todos me agredieron en forma física propinándome golpes de puños y patadas por diferentes partes de mi cuerpo ocasionándome lesiones”, relató la joven en la denuncia que formalizó en la dependencia policial.

La víctima precisó que fue el joven, conocido como “Maxi”, quien le propinó una patada en la cara y luego le arrebató su teléfono celular. “Ya tenemos identificados a los cinco agresores, todos oriundos de Los Ralos, y solicitamos medidas a la Justicia por robo agravado y lesiones. El joven acusado incluso ya estuvo preso en esta Comisaría por robo de celulares”, explicó el Jefe de la Comisaría de Los Ralos, Comisario Rubén Figueroa.

Figueroa contó que bien llegaron los efectivos al lugar de la pelea, lograron disuadir la concentración de jóvenes y trasladaron inmediatamente en el móvil policial a la víctima al Hospital de Los Ralos, donde le diagnosticaron politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Luego, se dirigieron, junto a la madre de la joven, a realizar la denuncia en la Comisaría.

“Las agresiones comenzaron dentro del boliche donde la seguridad interna estaba a cargo del organizador Walter Paz”, acotó Figueroa. El caso es investigado por la fiscalía de feria.

