“La Hiena“ Barrios habló sobre el ataque que sufrió en Córdoba: “No esperaba que un hermano pudiera llegar a herirme de esa manera”

“Hola a mis amigos de Córdoba. Les quiero comentar que con el doctor Chiappero vamos a constituirnos como querellantes en la causa que radica en Cosquín por las agresiones recibidas el 1º de enero a la madrugada”, así comenzó el video que Jorge Rodrigo “La Hiena“ Barrios le envió al programa El Show del Lagarto.

El ex boxeador argentino fue apuñalado durante la madrugada del 1 de enero cuando se encontraba en una cabaña ubicada en la localidad cordobesa de Capilla del Monte en medio de un confuso episodio mientras festejaba el Año Nuevo.

Tras permanecer poco más de 24 horas internado en un hospital de la zona, la víctima fue dada de alta y declaró ante la Fiscalía de Cosquín.

Aunque no develó su nombre, el púgil dejó a entrever que su agresor era alguien conocido y perteneciente a su círculo íntimo. “Estoy muy dolido pero no de las heridas, sino del corazón. No esperaba que un hermano me pueda llegar a herir de esa manera. Pero no lo juzgo, no tengo ningún odio ni rencor”, manifestó.

“Necesitamos un poco más de hermandad, de equilibrio emocional, que es lo que nos falta para estar bien con nosotros mismos y con el prójimo”, concluyó Barrios, quien afirmó que colaborará con la Justicia.

La Policía de la provincia de Córdoba detuvo por este hecho a Enrique Ramón Icardo. Fue capturado pasado el mediodía del miércoles en el barrio de El Zapato, cerca de Capilla del Monte.

Icardo, de 31 años, trabaja en una carnicería y es oriundo de la localidad bonaerense de Tigre, al igual que el ex boxeador, quien terminó con heridas en uno de sus brazos y tórax.

Según la denuncia, el agresor, que fue imputado por el delito de robo calificado por el uso de armas, había escapado con más de $20 mil y los documentos del deportista, que tenía previsto comenzar a entrenar para continuar con su camino como boxeador profesional, el cual retomó a fines del 2018.

Barrios acumula por el momento tres combates desde su retorno, dos de ellos en Córdoba: ganó en diciembre del 2018 por KO sobre Adailton De jesus, se impuso por decisión unánime ante Esteban Stodulski en junio del 2019 y superó en las tarjetas a Diego Alberto Chaves en noviembre del año pasado.

Fuente Infobae