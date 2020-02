Los chats con los que el personal trainer acosaba a un niño de 11 años

“¿Mamá, puedo poner el Instagram en tu teléfono y chatear desde ahí?”. Era la tarde del jueves pasado y T., un nene de solo 11 años, quería usar el celular de Verónica, su madre, para entrar a la popular red social, ya que el suyo se había roto. El chico usó el teléfono y luego de un rato se fue a jugar. Quizás sin darse cuenta, dejó la aplicación abierta en ese dispositivo. Al día siguiente, un mensaje llegó al celular de la mamá de T. El contenido la sorprendió y la asustó: “Te quiero y a ver cuando me prestas un bóxer jaja”. No era para ella, era para su hijo y el que le escribía era un hombre de más de 20 años. Alarmada por la situación la mujer le contó a su pareja y juntos decidieron engañarlo haciéndose pasar por el nene. Ese fue el comienzo de un caso que terminó con una cita falsa y una emboscada de la policía.

El portal de noticias Infobae accedió al aberrante contenido de los chats donde el hombre le realiza propuestas sexuales al chico y hasta le ofrece dinero a cambio de sexo. “Apenas nos llega el mensaje empezamos a buscar en las redes sociales a ver quién era. Además hablamos con T. para que nos cuente. Ahí nos enteramos de que era una persona conocida del barrio. Es alguien habitué de un gimnasio que queda a dos cuadras de nuestro departamento al cual nuestro hijo va a hacer deporte. Ahí comienza el contacto”, relata Diego, padrastro de la víctima.

El hombre en cuestión se llama Laureano Infante y tiene 23 años. En sus redes sociales se muestra vestido con ropa policial aunque no pertenece a ninguna fuerza. Además, en su descripción dice que trabaja como personal trainer. Con el mensaje en su poder, sin todavía hacer la denuncia en la policía, Verónica y Diego decidieron seguirle la corriente al hombre, que escribía desde la cuenta “manolete_laureano10”, y hacerse pasar por el chico con el objetivo de concretar una cita y poder atraparlo.

El primero de los mensajes, el que encendió las señales de alarma, decía “te quiero y a ver cuando me prestas un bóxer jaja, cuídate” y estaba acompañado por un corazón. Ese mensaje no obtuvo respuesta, pero ese mismo día Infante volvió a comunicarse precisamente a las 19.43. Los padres de T. esta vez sí le respondieron haciéndose pasar por el menor y comenzaron una conversación a la que tuvo acceso Infobae y se transcribe de forma textual.

-“holaa broo”, escribió el acosador

-“No amigo te van a quedar chicos jaja”, respondieron los padres del nene en alusión al pedido del bóxer

-“regalame igual ahre”

-“bueno, pero para q?”

-“para usarlo qcy (que se yo) jaja para ver ah. De peola regalame yo te doy plata ah. Queda aca ah jaja”

-“Te lo regalo de onda, no pasa nada capo”

-“seguro ah?”

-“te doy algo si queres Bro. Cuando me invitas a tu casa?”

¨El tema de pedirle un bóxer podría pasar por una fantasía sexual del acosador pero está claro que el objetivo final era tener un encuentro físico. No descartamos que haya tenido este tipo de conductas con otros menores, por eso estamos investigando más casos¨, dijo una fuente de la investigación.

En la continuidad de la charla entre Infante y los papas de T., el acusado comienza a insistir en que el contacto deje de ser virtual y pase a ser real.

-“En tu casa cuando tu mama no este”

-“Pero tengo miedo xq a mi vieja no le gusta que venga nadie broo”

-“Pero si no va a estar. Onda cuando se vaya a trabajar ah. O en mi casa ahr”

-“Ok. Dejame ver broo”

-“Que marca me das a dar (?”

Luego de mantener la conversación durante todo un día, finalmente el hombre fue engañado y aceptó una invitación a la casa de T. Pero antes se dio, quizás, la parte más aberrante y repulsiva de la charla. El falso policía le hace al nene de solo 11 años una propuesta sexual indignante. “Te hago la paja por plata ahr jajajaj. Si pinta…”.

El encuentro fue pautado para las 16 del domingo en el departamento que los papas de T. alquilan en el barrio Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires. En ningún momento Infante sospechó que no estaba hablando más con el chico sino con sus papás. Media hora antes de que el acosador llegue al lugar Diego y Verónica se presentaron en la comisaría del barrio y dieron aviso de lo que estaba por suceder. Inmediatamente fue contactada la fiscal Celsa Ramírez, que actuó con suma rapidez y ordenó que efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal en conjunto con personal policial de civil vaya a la puerta del domicilio para detener al hombre.

Apenas cinco minutos después de la hora acordada Laureano Infante llegó al domicilio. Sólo alcanzó a tocar el timbre cuando dos efectivos de la Policía de la Ciudad lograron detenerlo. Llevaba encima una mochila que en el interior tenía tres preservativos y un frasco de “Estanozolol” de 10 miligramos. Se trata de un esteroide que además de su efecto anabólico aumenta el impulso sexual en los adultos y ayuda al desarrollo sexual en los varones.

El detenido fue imputado por los delitos de grooming y tentativa de abuso. A pedido de la fiscal, el juez interviniente ordenó la prisión preventiva. Para fundamentar la decisión el magistrado valoró como pruebas los chats y también lo que contó T. en Cámara Gesell. El testimonio fue contundente y reveló la posibilidad de que existan otras víctimas.

En caso de que Infante llegue a juicio por los dos delitos que le imputa la fiscalía, podría recibir una pena de entre 2 y 11 años.

“El chat que tiene este hombre con nosotros fue muy cruel. Pasamos un fin de semana muy feo. Desde el viernes hasta el domingo cuando nosotros tomamos la decisión de ir por todo, es decir, de detenerlo. Y esto lo hicimos pensando en el resto de las posibles victimas porque nosotros teníamos la situación controlada con respecto a nuestro hijo pero sabíamos que podía haber otros chicos que este tipo había contactado”, dice Diego.

