Tras la difusión del video, aún no hay rastros del hombre que atacó sexualmente a la médica rosarina

La difusión de un video donde se exhibe un ataque sexual de un hombre a una médica de 35 años en Rosario tuvo la intención de llamar la atención de personas que pudieran identificar al agresor, siete meses después de ocurrido el episodio.

El éxito de esa búsqueda, por ahora, es relativo. Según confirmaron fuentes del caso al portal de noticias Infobae llamaron apenas diez personas con información sobre posibles sospechosos que será verificada la semana próxima. “Usualmente de esos datos que llegan hay que limpiar los que son erróneos y ver en los que quedan si hay puntas para tirar de ahí”, comentó uno de los investigadores.

Hasta que el video se hizo público, la hipótesis más firme de la fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de la Justicia rosarina, era que podía tratarse de un “cuidacoches” de la calle Pellegrini, zona de bares de esta ciudad santafesina. Es que la víctima, Gimena, de 35 años, fue agredida sexualmente luego de que salió de un bar de allí.

La Policía investigó entre los “trapitos” de Rosario pero no dio con nadie que tuviera las características del hombre que aparece en el video, tomado el 7 de julio pero recuperado meses después.

El hombre golpeó a la mujer y la atacó sexualmente, luego la dejó inconsciente en la puerta de un edificio ubicado en la calle Maipú 2200, y alguien la llevó al hospital, donde los médicos infirieron que tenía un coma alcohólico. Tiempo después, cuando se recuperó, Gimena pudo decir que le habían robado, lo que derivó en la investigación de la Justicia y el relevamiento de cámaras. La hermana de Gimena encontró el video de este edificio.

Las imágenes filmadas eran de baja calidad, pero un equipo de la Policía Federal consiguió que se viera mejor el rostro del atacante. Tras consultarle a la víctima, la Justicia difundió esta semana el video para intentar que quienes lo vieran pudieran aportar información del agresor.

“Se empezó a pensar en un cuidacoches de la zona. Se hizo un relevamiento fotográfico de investigación en reserva. Pero en la comparativa con el video iban dando todos negativo los sospechosos”, comentó una fuente. Simultáneamente, Gimena no tenía más datos para aportar porque tomó conciencia de lo que sufrió recién al ver el video. En ese mismo momento, la Justicia determinó que había una agresión sexual, por lo que la causa pasó a la órbita de Raigal.

“En las últimas horas fueron llegando varios datos sobre el hombre y se está evaluando la información. La Policía hizo averiguaciones de calle y no se logró ningún dato concreto. Hubo una persona sindicada pero la comparativa del video dio diferente y existía una coartada. Esperamos recibir algún dato con esta difusión”, comentó la fuente.

“No recuerdo nada de lo que pasó. Recuerdo que me puse la campera para salir del bar y abrí los ojos en el hospital” relató Gimena C. «Estuve internada cuatro días con fractura de tabique nasal que me valió una operación y un cuadro de vértigo que me imposibilitó realizar cualquier actividad física por cuatro meses. Ahora queda lo emocional”, agregó la víctima del ataque.

“Estuve meses de recuperación física, trabajé dos semanas y no soporte más. Mi vida es estar dentro de casa con tratamiento psicológico. No puedo salir ni hacer nada sola”, comentó la víctima. En relación al momento que quedó registrado en las imágenes del video, dijo: “Estoy casi segura de que me drogaron, porque en otro video se ve que salgo caminando bien del bar. Después me encuentra un señor que me salvó la vida y llama al sistema de emergencias de Rosario. Me trasladan al Hospital Provincial, que no me realizó ningún examen toxicológico y se desestimó la posibilidad de un abuso”.

Los investigadores no están tan seguros de que la hayan drogado. Más bien sospechan que la mujer estaba “atontada” producto de algún golpe que el agresor le dio antes de que lo tomen las cámaras del edificio.

