Alberto Fernández dijo que es una “posibilidad“ extender la cuarentena, pero descartó el estado de sitio

El presidente Alberto Fernández aseguró que no le va a “temblar el pulso“ en prorrogar por una semana la cuarentena total, que en primera instancia terminaría el 31 de marzo.

“Es una posibilidad y no me va a temblar el pulso en prorrogarlo, si eso es para la tranquilidad, para la salud y el cuidado de los argentinos“, afirmó el Presidente al ser consultado en una entrevista con América sobre si está analizando extender una semana más la cuarentena.

El mandatario aseguró que es una medida que está en estudio y que la evaluará con el correr de los días y según el avance del brote de coronavirus.

Al mismo tiempo afirmó que el estado de sitio no es una medida que se evalúe tomar: “No lo voy a decretar por unos estúpidos. Esta es una facultad que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo nacional. Si alguien está faltando a la cuarentena, debemos detenerlo y que la Justicia actúe. Me están pidiendo que los tenga yo detenidos. Pero las personas que uno termina deteniendo son gente inconsciente, ignorante, son estúpidos, básicamente“, dijo.

Sobre la polémica de los argentinos varados en el exterior, el canciller –Felipe Solá– dijo más temprano que el aeropuerto de Ezeiza se cerraría. En ese sentido el Presidente abogó porque el ingreso al país de todas esas personas provenientes del exterior sea “controlado“, al advertir que “si entran de a miles, el sistema sanitario no puede controlarlos“ ante la pandemia de coronavirus.

“No hablaría de cerrar aeropuertos, sino de dosificar la llegada de pasajeros para que podamos controlar“, dijo el mandatario, durante la entrevista, y enfatizó que el objetivo es “cuidar a los argentinos que están“ en el país.

Fernández, quien ratificó que desde este lunes habrá un listado de precios máximos, sostuvo que hay empresarios y comerciantes que “aprovecharon el momento de coyuntura“ generado por la pandemia del coronavirus y que “el negocio de los pícaros es el dolor de la mayoría“ de la gente.

El mandatario denunció que “hay miserables que especulan con la vida de la gente“ y aumentan precios indiscriminadamente, por lo cual les advirtió que “si no lo entienden por las buenas lo van a entender por las malas“.

Más temprano el propio Alberto Fernández había brindado otra entrevista en Telefé. Allí advirtió que le preocupan aquellas personas que no cumplen con el aislamiento total que rige en el país desde el viernes: “Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente“, sentenció.

“Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre, que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Pero aclaro que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas“, dijo el Presidente.

En cuanto a los efectos económicos que puede generar la cuarentena total en el país, reconoció que “vamos a tener un parate y eso lo tenemos que afrontar entre todos“. Sin embargo, remarcó que hoy “la urgencia no es la economía, la urgencia en la vida de la gente“.

