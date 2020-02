ATEP condiciona el inicio de clases al pago de la cláusula gatillo y una propuesta salarial acorde a la inflación

En el marco de la paritaria nacional, los cinco gremios docentes y el Gobierno acordaron ayer un salario inicial mínimo de $ 23 mil a partir de marzo y de $ 25 mil desde de julio próximo. Además, se abonará una suma extraordinaria de 4.840 pesos en cuatro cuotas, repartido en 1.210 pesos entre abril, mayo, junio. También se ratificó la vigencia del pago en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

David Toledo, secretario general de ATEP, en una entrevista en Radio LV12 sostuvo que esperan en las próximas horas ser convocados por el Gobierno provincial.

“El Gobierno de la provincia que ha participado de la paritaria de ayer en la persona del ministro de Educación (Juan Pablo Lichtmajer) seguramente analizó el resultado de la paritaria nacional y seguramente en las próximas horas nos va a convocar porque más tiempo no queda ya“, comenzó explicando.

Toledo aseveró que aguardan “una propuesta salarial acorde a la marcha de la inflación y que se reconozca la cláusula gatillo“. Y agregó que esos dos puntos son el condicionamiento “para poder determinar que las clases comiencen normalmente el próximo lunes aquí en Tucumán“.

El dirigente gremial comentó que en las últimas semanas los docentes realizaron asambleas en toda la provincia analizando la situación. “El debate es muy rico“, sostuvo.

Respecto la paritaria nacional docente que se resolvió ayer, Toledo manifestó que lo más importante es la restitución de la paritaria. “Como segunda medida hay jurisdicciones que no disponen de los dineros para abonar el piso salarial que se establece, que no es el caso de Tucumán“. Y por último, dijo que “hay un pequeño aporte, no es el ideal, que es una suma fija no querida por nosotros, a cuenta de posibles arreglos que se vayan a hacer después de los cuatro meses“.

Fuente https://www.lv12.com.ar/david-toledo/atep-aguarda-que-se-reconozca-la-clausula-gatillo-iniciar-las-clases-n68510