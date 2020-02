La titular de APEM, Isabel Ruiz, aclaró que desde el gremio no convocaron a ninguna medida de fuerza para hoy. Sin embargo, adelantó que de no pagarse la Cláusula Gatillo no se dará inicio al ciclo lectivo 2020.

El Frente Gremial Docente (ATEP, APEM, AMET) decidió no convocar para hoy a ninguna medida como sí lo hicieron otros gremios de la docencia. No obstante, insistieron en el reclamo del pago de la cláusula gatillo, condicionando el inicio del ciclo lectivo en caso de no cumplirse.

“Nosotros no hemos convocado a participar de la marcha porque la intención de nuestra institución ha sido que los docentes estén presenten en las escuelas para que se elaboren las asambleas con el mandato de nuestros afiliados para presentar la documentación como corresponde“, explicó la secretaria General de APEM, Isabel Ruiz.

Reiteró que el sector reclama el pago de la Cláusula Gatillo, tal como se acordó con todos los gremios estatales.

“Lo que nosotros reclamamos es lo que la provincia adeuda que es la Cláusula Gatillo“, expresó, al tiempo que cuestionó las expresiones vertidas este miércoles por el gobernador Juan Manzur, quien dijo que “en Argentina se acabó la Cláusula Gatillo“.

“El gobernador no puede expresarse de esa forma para hacer enojar más a la docencia si está en tratativas con el frente gremial. Nos están expresando de que se está trabajando, entonces no puede salir el gobernador ayer con otra postura de decir que en Argentina se acabó la cláusula gatillo“, se quejó.

La dirigente sostuvo que el malestar que existe hoy en el sector docente y en el resto de los trabajadores es “a causa de una decisión errada que se tomó el 6 de enero“.

“El Frente Gremial ya anunció el 6 de enero que si no hay Cláusula Gatillo no va a iniciar las clases. Nosotros como sindicato no hemos decretado medidas de fuerza porque la intención nuestra es que el docente esté en a las escuelas para que se debata, pero sí en los primeros días de marzo no hay respuesta, no hay un acuerdo salarial no habrá inicio de clases“, reiteró.

