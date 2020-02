Katopodis se comprometió a poner en marcha próximamente la planta cloacal de Las Talitas

En el marco de la presentación del plan Norte Grande, el gobernador, Juan Manzur, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, visitaron la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Las Talitas, una obra que incluirá el procesamiento de los líquidos de la red cloacal de Villa Carmela, parte de Tafí Viejo y parte de Las Talitas.

También participaron del recorrido el titular y el subtitular de la Unidad Norte Grande, Sisto Terán y Marcelo Caponio, respectivamente; Martín Gil, secretario de Obras Pública de la Nación, ex intendente de Villa María (Córdoba), y el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; el presidente subrogante de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el intendente de Las Talitas, Carlos Najar; el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán, Augusto Guraiib y los legisladores Eduardo Cobos, Tulio Caponio y Carlos Gómez.

Es una red que proveerá de cloacas a 110.000 habitantes. Por controversias jurídico-administrativas, está en situación de finalización presunta de obra, sin que se proceda a la entrega, desde agosto de 2018.

Sobre el encuentro con Katopodis, Manzur dijo: “Lo recibimos con mucha alegría porque viene lleno de propuestas, planes y acciones concretas para poner en marcha para sumar esfuerzos en beneficio de la gente”.

El Mandatario señaló que la situación es compleja y que estos cuatro años la Argentina vivió una “verdadera tragedia”, durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri: “Todos sabemos que endeudó al país en dólares. El Fondo Monetario Internacional dice que la deuda que tomó Macri es insostenible y no se puede pagar. La economía se contrajo, cerraron fábricas, industrias y pymes”.

Con respecto a la planta de líquidos cloacales de Las Talitas, recordó Manzur, fue licitada en el 2012, la obra inició en 2013 y estaba para terminar y entregar en el 2016: “durante los cuatro años de Macri, no nos entregaron esta infraestructura. En la zona hay más de 70 mil personas que no se pueden conectar todavía a la red cloacal con una planta de tratamiento totalmente terminada”.

Sobre ello, Manzur dijo que “esta es la inquietud que le llevamos al ministro Katopodis junto al intendente, Carlos Najar y, en menos de diez días vino a Tucumán con su equipo para interiorizarse en detalle cuál es la situación. Vino a trabajar con nuestra gente, a colaborar y sumar esfuerzos para saber qué otras obras se pueden hacer”.

Por su parte, Katopodis dijo que vino a Tucumán “a definir las prioridades que tiene el pueblo tucumano en materia de infraestructuras y obras públicas” y señaló que “nos contaba el Gobernador en su visita a nuestro Ministerio en Buenos Aires de esta realidad con obras paralizadas y de una provincia que fue castigada en los últimos cuatro años. Hay que entender que no se castigó a un Gobernador, ni a un funcionario, sino al pueblo de Tucumán cuando una obra como esta estuvo suspendida desde hace ya dos años. Impidiendo que miles de familias tengan la salud que se merecen. Que 500 viviendas construidas no puedan ser entregadas porque esta obra no estaba operativa por desidia y por una actitud de mala fe del Gobierno nacional anterior. Esto no fue una excepción, sino que el 70 % de las obras en Argentinas están paralizadas y deberían estar terminadas”.

El funcionario nacional dijo que próximamente se entregarán las instalaciones en funcionamiento: “Venimos a comprometernos para poner en marcha esta obra. Va a ser la primera noticia importante de nuestro Ministerio. El presidente Alberto Fernández me encomendó venir a Tucumán, recorrer cada localidad y poner en marcha las obras suspendidas por actitudes maliciosas. Pensar que las obras son de los gobiernos o de un partido político. Las obras son de la gente, no importa quién corte la cinta”.

Y señaló que lo importante es que en las próximas semanas “regresemos a Las Talitas para prender el botón que ponga en marcha esta planta. Nunca más en Argentina tiene que haber obras paralizadas porque la inició un gobierno de otro color político”.

La provincia de Tucumán, con sus impuestos, dijo, financió obras en las localidades más ricas de la Argentina como “por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico de América Latina. Esta es la inequidad que se tiene que terminar en el país. Vamos a recorrer cada provincia y sus localidades para que los argentinos tengan las obras que se merecen”.

Y también dijo que estas “son las obras que cayeron en la grieta y que vamos a reactivar, como las que inició el gobierno de Macri y que hoy están paralizadas. Todos sabemos que se priorizó un modelo de ajuste cuando se golpeó la puerta del FMI”.

La SAT espera recibir la potestad de uso de la planta

Guraiib expresó que “la planta está lista para funcionar pero, lamentablemente, está paralizada. Nosotros estamos esperando poder utilizarla para ponerla en servicio de la comunidad de Tafí Viejo, Las Talitas y Villa Carmela”

El funcionario dijo que con la infraestructura se proyecta beneficiar a 140 mil habitantes de forma directa y con una ampliación en 10 años para prestar el servicio a 70 mil habitantes más.

El titular de la SAT dijo que cuando “el Enohsa reciba la planta de la empresa contratista y entregue a la SAT la potestad de uso, en 10 días podremos poner en funcionamiento la planta, sacando los tapones que tienen las redes y descomprimir así los colapsos en la vía pública producto de la falta de funcionamiento de estas instalaciones”.

Obras inconclusas en Trancas

En este sentido, Manzur recordó que la gestión nacional anterior dejó inconclusa obras viales en Trancas: “Miren lo que pasa en Trancas con la rotonda de acceso a la ciudad. Todas las semanas se producen accidentes. Una obra inconclusa hace más de cuatro años. El Ministro quiso venir a ver lo que está pasando. Esa obra sin terminar se cobró vidas y muchas familias sufrieron pérdidas. El Ministro me pidió expresamente ir a ver lo que pasó para generar las herramientas para terminar con los trabajos”.

Fuente http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/02/nacion-se-compromete-a-entregar-la-planta-cloacal-de-las-talitas/