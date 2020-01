“Las clases no comenzarán en Tucumán, sino se paga la cláusula gatillo“, advirtieron desde ATEP

Los representantes del Frente Gremial Docente de Tucumán (integrado por ATEP, APEM y AMET) mantuvieron la primera reunión del año con los representantes del gobierno, en el marco de las negociaciones paritarias para definir las condiciones de trabajo que regirán para el ciclo lectivo 2020. Si bien no se registraron avances de importancia en las negociaciones, el Secretario General de ATEP, David Toledo, dejó expresamente aclarado que las clases no comenzarán en la provincia de Tucumán, sino se paga la denominada cláusula gatillo correspondiente a diciembre del 2019, entre otras reivindicaciones.

La dirigencia gremial dejó claramente asentado, el profundo descontento de los compañeros docentes de toda la provincia, por la medida unilateral adoptada por el gobierno respecto al no cumplimiento de los compromisos que fueron firmados con anterioridad.

A continuación, transcribimos los párrafos más importantes del diálogo mantenido por el Secretario General de ATEP con los medios de comunicación de la provincia, luego del encuentro desarrollado en el Ministerio de Educación, este martes al mediodía.

¿Cuáles fueron los alcances de la primera reunión del año con el gobierno provincial?.

“Se trató de una reunión en el marco del Frente Gremial Docente. En primera medida, celebramos que podamos reiniciar el diálogo institucional que nunca se cortó y esto es muy importante. Ahora, desde el punto de vista de las expectativas que nosotros tenemos en esta lamentable y difícil situación que atravesamos los trabajadores estatales de la provincia y especialmente los docentes a quienes representamos, tenemos que decir que no hay ningún tipo de avances. El gobierno a través de sus representantes, ha ratificado que por el momento no tienen ninguna posibilidad de abonar en el corto plazo la cláusula de revisión prevista para el primero de diciembre. De modo tal que se abocarán a buscar algún tipo de solución para ofrecernos en los próximos días o en las próximas semanas y mientras tanto hemos ratificado lo que venimos sosteniendo, que estamos en alerta permanente y en estas condiciones no hay ninguna posibilidad de que las clases comiencen normalmente en la provincia de Tucumán. También, hemos reivindicado otras cuestiones que estaban un poco demoradas, como por ejemplo, el pago proporcional del sueldo anual complementario segunda cuota que se paga en diciembre correspondiente a la suma no remunerativa y no bonificable. También se planteó, el pago a un grupo de compañeros que se les están adeudando algunos meses del sueldo como el Plan Fines, entre otros puntos“.

¿Es decir que la condición principal para avanzar en el diálogo con el gobierno será el pago de la cláusula gatillo?.

“Es así. Antes de comenzar a discutir lo que será la política salarial del gobierno y lo que vamos a obtener como recomposición para el 2020, exigimos que se reconozca y sepa que, la cláusula de revisión prevista para el primero de diciembre del 2019“.

¿Sin cláusula gatillo no empiezan las clases?

“No están dadas las condiciones para que comiencen normalmente las clases en estos momentos“.

¿En la próxima negociación salarial para el año 2020, el gobierno adelantó que no habrá cláusula gatillo?.

“Respecto a este tema, ratificamos lo que venimos sosteniendo. Nosotros respetamos absolutamente las expresiones del gobernador; sin embargo, nosotros vamos a rediscutir la necesidad de que ante los avances de la inflación, el salario de maestros y profesores de la provincia no pierda valor adquisitivo“.

¿Cómo seguirán las reuniones?

“Estamos a la espera de que el gobierno de la provincia a través de sus funcionarios nos convoque para ofrecernos otra propuesta que no sea la de hoy que dice claramente que nos están en condiciones de abonar la cláusula de revisión del primero de diciembre del año pasado“.

Del encuentro participaron, el Secretario General de ATEP, David Toledo, de APEM Isabel Ruiz y de AMET Edgardo Bessone. En tanto, por el gobierno participó la Ministra de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aignasse y de Educación Juan Pablo Lichtmajer.

