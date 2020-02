Por la suspensión de la cláusula gatillo, Sadop se movilizará este jueves

Los maestros y profesores nucleados en el Sindicatos Argentino de Docentes Privados (SADOP) se movilizarán el próximo jueves 13 a plaza Independencia para manifestarse en contra de la suspensión de la cláusula gatillo anunciada por el Gobierno provincial durante los primeros días de enero. El titular del gremio, Bernardo Beltrán, sostuvo que existe malestar por la decisión unilateral de suspender la actualización de los salarios y que no descartan medidas de fuerza.

“Si la cláusula gatillo fue algo acordada en su momento entre el Gobierno y los entes gremiales, se tiene que cumplir. Y, si no se puede cumplir, deben generarse las condiciones para establecer un nuevo acuerdo. Pero las cosas no se pueden hacer de esta forma”, sentenció Beltrán este lunes en diálogo con el portal de noticias El Tucumano, luego de que se conociera un comunicado de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) en el que cual se anticipa que no comenzarán las clases en caso de que no se abra una mesa de negociación sobre este tema de cara al inicio de clases previsto inicialmente para el 2 de marzo.

“La medida adoptada por el Gobierno implica una pérdida del 15% de recomposición salarial, no podemos menos que estar en total desacuerdo con lo que estableció la Provincia. Ante esta situación, los delegados, afiliados y docentes privados en general quieren manifestar su disconformidad en una movilización a Plaza Independencia que se realizará el próximo 13 de febrero. Además, también se está discutiendo llevar adelante un paro de actividades, en las próximas horas definiremos la fecha”, adelantó Beltrán, quien reconoció que por estas horas las expectativas están puestas en los resultados de la Paritaria Federal Docente.

“Quizá de ahí puede venir algún alivio que mejore la situación. Hay que discutir el nuevo salario docente que a va regir a partir de marzo y, a partir de ese momento, ver qué rol va a cumplir la Nación en este sentido”, acotó. Por parte de la Provincia, en tanto, sólo recibieron en enero el llamado de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, durante la ronda de reuniones que mantuvo con los sindicatos tras el anuncio del Gobernador de llevar adelante ajustes en las cuentas provinciales. Luego, a mediados del mes pasado, mantuvieron un encuentro con Leopoldo Rodríguez, el subsecretario de Gobierno y Justicia. «Nos explicó la problemática que atraviesa la Provincia pero después no hemos tenido contacto con ningún otro funcionario”, reclamó el docente.

Frente a esta situación, Beltrán informó que están en contacto con algunas organizaciones, aunque no con los gremios que integran el Frente Gremial Docente (FGD). “Hemos tenido conversaciones pero nada formalizado, solamente compartir la problemática y manifestar el desacuerdo con la medida. Aquí el Gobierno de la Provincia debe replantear qué va a hacer”, arremetió el dirigente y analizó que “esto dificulta el inicio de clases; los docentes van a llegar con mucho malestar. No sólo la docencia privada, los docentes en general se sienten defraudados”.

Retraso en los aportes

Además de la suspensión de la cláusula gatillo, otro motivo que convoca la protesta es el retraso en el pago de los aportes que realiza el Estado a la educación privada. “Si bien el pago de los salarios es responsabilidad de empleador, muchos colegios de Tucumán al estar insertos en zonas más humildes no cobran cuotas o cobran cuotas muy bajas, de manera que lo que se recauda imposibilita que se pague el sueldo al docente, que pasa a depender pura y exclusivamente del aporte estatal”, explicó sobre la situación que atraviesa el sector. “En el cronograma de pagos figura que el depósito se realiza el día 13, pero últimamente se está abonando recién a mediados de mes, el 15 o más. Para muchas personas esto es una complicación y un agravante en términos económicos”, completó Beltrán.

Los límites de la protesta

Consultado sobre la posibilidad de que SADOP adopte la misma postura que ATEP en cuanto a la implementación de medidas de fuerza en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno de cara al inicio de clases, Beltrán estableció diferencias sobre las posibilidades de unos y otros.

“Para nosotros la situación es distinta. En el caso de la educación privada, la responsabilidad por la relación laboral recae en el propietario del colegio. Por eso, cada medida se debe analizar en asamblea de delegados para ver hasta dónde los compañeros y compañeras están dispuestos a llevar las medidas de fuerza”, indicó.

“Al docente estatal no lo pueden despedir, mientras que a un docente privado sí. Una sanción a un docente estatal es mucho más compleja que una sanción a un docente privado porque se maneja de manera arbitraria y es mucho más simple desde la ejecución. Después el gremio tiene que salir a pelearla, discutir, reclamar o accionar pero todo lleva su tiempo. Hay muchos docentes que tienen un solo trabajo y eso les dificulta la vida. Por eso, la realidad nuestra es que existen muchas variables que ameritan que las decisiones deban ser consensuadas porque muchos docentes ponen en riesgo su estabilidad laboral al tomar medidas de fuerza”.

