“Se puede iniciar un camino sin retorno si no hay una respuesta favorable“, dijo Toledo sobre la cláusula gatillo

“Si no hay respuestas favorables del gobierno puede iniciarse un camino sin retorno con la docencia de Tucumán”, así lo afirmó David Toledo, Secretario General de ATEP.

Mientras se aguarda una nueva convocatoria del Gobierno Provincial para avanzar con las negociaciones paritarias, Toledo analizó el estado de negociación actual, reiterando la exigencia de respetar los puntos firmados en las paritarias 2019 en lo referido al pago de la cláusula gatillo de diciembre pasado y la necesidad de fijar las condiciones laborales que regirán en el ciclo lectivo 2020.

En diálogo con el periodista Pedro García, conductor del ciclo Punto de Partida que se emite por la señal televisiva CCC, dejó expresamente aclarado que si no hay respuestas satisfactorias al pedido de la docencia no se iniciarán las clases en tiempo y forma en el presente ciclo lectivo.

A continuación, los párrafos principales de la entrevista.

¿Cómo está la situación docente en Tucumán?. ¿Qué pasará con el inicio de las clases?

“En las condiciones actuales las clases no pueden iniciarse, porque nosotros hemos tenido una muy desagradable novedad a comienzo de año, al sorprendernos con la decisión unilateral del gobierno de no pagar la cláusula gatillo correspondiente a diciembre de 2019 con el objetivo de equilibrar las cuentas y finanzas de la provincia. Además, pretenden que esta decisión la paguen los trabajadores lo que implica casi el 15% de nuestro salario. Nos sorprendió la decisión, porque nunca había ocurrido ya que los puntos firmados en las paritarias pasadas fueron cumplidos en su totalidad. No obstante, realizamos diversas gestiones para lograr que el sueldo de enero se pague en tiempo y forma a la docencia; también, logramos que se pague una deuda que mantenía el gobierno correspondiente al aguinaldo del segundo semestre y una deuda con un sector que estuvo postergado prácticamente durante todo el año 2019 que son los compañeros del Plan Fines que es la terminalidad de los estudios secundarios para las personas adultas“.

¿Qué les dice el gobierno cuando se reúnen?

“Nosotros ya manifestamos que en estas condiciones las clases no se iniciarán de manera normal. Hemos tenido a fines de enero la primera reunión de Paritarias en el marco del Frente Gremial Docente (Integrado por ATEP, APEM y AMET) y los representantes del gobierno, nos manifestaron que en este momento no estaban en condiciones de afrontar el pago de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre de 2019. Luego de esta reunión pasamos a un cuarto intermedio, a la espera de alguna oferta concreta“.

¿Fue la única respuesta del gobierno?

“Así es y no fuimos llamados nuevamente“.

¿Si para compensar la situación, el gobierno ofrece una suma fija, están en condiciones de aceptar?

“En primer lugar, el gobierno debe convocarnos porque los tiempos se agotan. Le aclaro que ya están convocados los cuerpos orgánicos de la institución que son las asambleas, plenarios y congresos y se puede iniciar un camino sin retorno si no hay una respuesta favorable“.

¿Qué significa esto?

“Que no comenzaremos las clases en tiempo y forma. Para que nosotros analicemos la situación de manera conveniente, el gobierno tiene que reconocer y pagar la cláusula de revisión pendiente que implica un 15% del salario y, por otro lado, tenemos que acordar una pauta salarial para el año 2020 que implica no perder frente a la inflación actual. La situación sigue siendo muy difícil económicamente“.

¿Y todavía queda pendiente la Paritaria 2020?

“Así es. Todavía resta definir este tema y tendrá que ser antes del inicio de clases previsto para el próximo 2 de marzo“.

¿Qué sucede si el gobierno plantea para las paritarias 2020, la incorporación de sumas fijas en reemplazo de la cláusula gatillo?

“Nosotros vamos a reivindicar el pago de sumas remunerativas y bonificables para mantener todos los beneficios que logramos con muchísimos años de lucha y gestión y principalmente por los compañeros que ya cumplieron su ciclo de trabajo activo que son nuestros jubilados ya que las sumas no remunerativas y no bonificables ellos no las perciben. Nosotros ratificamos lo que dijimos el 6 de enero pasado. Estamos en alerta permanente, consultando a los compañeros de toda la provincia y reiteramos que en estas condiciones nosotros no iniciaremos normalmente las clases. Esto por supuesto, deberá ser ratificado por las asambleas próximas a reunirse“.

¿Están en elecciones internas?

“Así es y están previstas para el mes de junio próximo“.

¿Cambian las posturas gremiales con la proximidad de las elecciones?

“La postura y gestión gremial de nuestra conducción fue y es siempre la misma. Nosotros trabajamos en defensa de la escuela pública, en defensa de los derechos salariales y laborales de los trabajadores de la educación y buscando más y mejor educación para todos. No hacemos especulaciones con procesos eleccionarios internos. ATEP tiene su propia vida interna y desde enero pasado los sectores internos ya generan sus candidaturas. Estamos preparados para eso, ATEP es un gremio muy fortalecido institucionalmente“.

¿David Toledo se presenta nuevamente a elecciones?

“Es un poco prematuro hablar de esto, pero nosotros seguimos conversando con los compañeros porque tenemos una fuerte estructura a lo largo y ancho de la provincia a la par de una gestión gremial que a nosotros nos enorgullece decir que es una política gremial coherente. Los docentes tucumanos tienen uno de los mejores salarios del país que fue logrado con el esfuerzo y gestión de los últimos años. En lo institucional, tenemos numerosas obras para mostrar. Acabamos de terminar la remodelación de la sede gremial de Juan Bautista Alberdi, hemos inaugurado recientemente la filial Aguilares, estamos construyendo una filial nueva en Concepción, las hosterías de San Pedro de Tafí del Valle fueron remodeladas a nuevo y tenemos un moderno Complejo Deportivo y Recreativo inaugurado recientemente. Por eso decimos que tenemos para ofrecer a los compañeros hechos concretos para mostrar“.

Fuente http://www.ateptucuman.com.ar/Noticia.aspx?nov=10837