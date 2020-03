Agredió al guardia del edificio porque le pidió que respete la cuarentena

Buenos Aires.- En medio del clima de alerta y precauciones en toda la Argentina a raíz de la pandemia del coronavirus, en las últimas horas del sábado se viralizó en las redes un video en el que un vecino de un edificio de Vicente López golpeó salvajemente a un guardia de seguridad: el conflicto se dio porque el residente habría incumplido con la cuarentena, tras haber regresado al país hace pocos días proveniente de Estados Unidos, y el efectivo quería multarlo.

La víctima de la agresión radicó la denuncia en la Comisaría 1ª de Olivos y ahora el atacante se enfrenta a dos posibles delitos. En principio se le abrió una causa por “lesiones y amenazas” contra el efectivo de seguridad. Luego, en las próximas horas se podría oficializar una segunda imputación debido a la presunta infracción vinculada a las medidas de seguridad ante una propagación de una pandemia.

De hecho, el propio Alberto Fernández hizo referencia al video y advirtió que personalmente quería investigar quién era el atacante y cuál fue su actividad durante la última semana.

“Ayer era la 1.30 de la mañana, yo estaba con Wado. Me contacté yo mismo con una persona que había subido un tweet, hablando de este señor, por decirlo de algún modo, que se enojó porque le dijeron que tenía que hacer la cuarentena. Y empezó a pegarle al guardia del edificio donde vive porque se negaba”, explicó el mandatario argentino durante una entrevista con Radio 10.

“No sabíamos si era un fake news o era verdad. Por eso le escribí al que subió el tweet, le escribí por mensaje directo yo a la 1 de la mañana, preguntándole. Según parece, se hizo una denuncia en la comisaría de Vicente López. Estuve hasta las 2 de la mañana con Wado buscando el dato y espero tenerlo en un rato”, agregó.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 21.20 de la noche en el edificio llamado Rosales Park Tower, ubicado en la calle Leonardo Rosales al 2793, en Vicente López. En el video, se ve cómo el inquilino de un departamento, identificado como Miguel Ángel Paz, de 40 años, comienza a increpar al guardia de seguridad, llamado Gustavo Granucci, de 31 años.

“¡¿Me estás amenazando, la c… de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, se escucha a Paz increpar al guardia de seguridad.

El efectivo, intimidado, respondió: “Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad. Tomátelas de acá, salí de la guardia”.

Ante la negativa del residente, sujeto de riesgo debido a un viaje reciente en el exterior, el efectivo de seguridad lo empuja para sacarlo del habitáculo. Eso provocó la ira del vecino, quien empezó a aplicarle una golpiza, con piñas en la nuca y en el rostro al guardia, que intentaba cubrirse como podía.

“Te voy a matar, la c… de tu madre. ¿Querés seguir hablando conmigo? ¿Querés seguir haciéndote el loco conmigo?”, repitió Paz, amenazante.

A las pocas horas del hecho, el propio guardia de seguridad realizó la denuncia en la Comisaría 1ª de Olivos y se dio inicio a dos posibles causas en contra del agresor. El fiscal Martín Gómez, de la UFI de Vicente López Este, ya imputó a Paz por el delito de “lesiones y amenazas”. En tanto, el vecino también se enfrenta a otra posible causa en su contra: el doctor Federico Díaz, del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, analiza la posibilidad de acusarlo por la infracción de los artículos 205 (la figura protege la salud en general) y el 239 (delito de desobediencia) del código penal vinculadas con la propagación de una pandemia.

Según publicó el portal de noticias Infobae, la fiscalía ya se puso en contacto con representantes de migraciones, para corroborar si efectivamente Paz estuvo de viaje en los Estados Unidos en el lapso de las últimas semanas. En tanto, la Policía de la Provincia de Buenos Aires acompañó en una ambulancia al guardia de seguridad a su domicilio e instaló un patrullero en la puerta del edificio donde ocurrió el ataque. De confirmarse el viaje al exterior del agresor, se instalaría una consigna en la entrada al edificio para asegurarse de que cumpla con el protocolo de cuarentena.

Hasta el momento, en la Argentina hay 45 infectados por el coronavirus. Durante el sábado 14 se registraron 11 nuevos casos y por ahora hubo que lamentarse dos fallecimientos de personas contagiadas: un hombre de 63 años que perdió la vida en el hospital porteño Argerich y otro sujeto masculino de 61 años que murió en la provincia de Chaco.

A lo largo de la última semana, desde el Gobierno se incitó a aquellos ciudadanos que hayan viajado a Europa desde la última semana de febrero hasta la fecha deberán permanecer durante 14 días de aislamiento una vez regresados al país.

Alberto Fernández aseguró en su momento que aquellas personas que no cumplan con esa cuarentena establecida estarían incurriendo en un delito penal. Ese podría ser el caso del hombre que apareció en el video de la golpiza viralizado durante la noche del sábado.

