Buscan hogares seguros para que más de 80 niños y niñas cumplan la cuarentena en Tucumán

El Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha el “Programa de cuidado familiar de emergencia para niñas y niños por Covid-19”.

Se trata de un dispositivo de alojamiento en un medio familiar alternativo, que se aplica en el marco de las facultades otorgadas por Ley 8.293 a la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia y al Poder Judicial a través de sus organismos de competencia.

El objetivo principal es brindar una alternativa de alojamiento con familias solidarias, a niños y niñas de 0 a 5 años de edad, en línea con las alternativas de cuidado que impulsa el gobierno de Juan Manzur.

La convocatoria está dirigida a adultos responsables mayores de 25 años, que residan en Tucumán y que no se encuentren inscriptos en el Registro Único de Adoptantes. Deben tener viviendas adecuadas y seguras, no ser deudores alimentarios, no tener antecedentes de viajes recientes al exterior ni contacto estrecho con personas que lo hayan hecho y no presentar síntomas de Covid-19.

Los interesados pueden comunicarse al 3813539743 preferentemente vía whats app o mensaje de texto y al mail dinayf@desarrollosocialtuc.gov.ar

El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, visitó esta mañana el Hogar Eva Perón, e indicó que “en el marco de esta pandemia del Covid-19, lanzamos esta iniciativa que es una estrategia que acompaña al programa de Familias de Cuidado Transitorio”.

Agregó que “trabajamos para restituir a los niños a sus familias, colaborar a que aquellas vulnerabilidades que tenían las familias sean resueltas para que los chicos puedan volver con su mamá, papá o familia ampliada, pero los que no pueden eso, además de ir transitando por los institutos, algunos entran a través de la Justicia al programa de adopción, pero hay una alternativa distinta, que es el de familias que no van a adoptarlos pero que durante un tiempo quieren tener una experiencia solidaria de cuidarlos por un tiempo”.

El ministro explicó que “habilitamos en el marco de esta emergencia, la oportunidad de que algunas familias tucumanas quieran tener el gesto de cuidar alguno de estos niños durante este periodo”.

Tras aclarar que en el sistema hay alrededor de 220 niños, Yedlin señaló que “en condiciones de estar en este programa, hay 80”.

Por su parte, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Lorena Málaga, destacó que “el programa apunta a brindar un alojamiento alternativo en una familia solidaria para los niños que necesiten ser cuidados y que no puedan permanecer en sus hogares porque se ve vulnerado algún derecho o simplemente porque las familias no pueden cuidarlos durante el tiempo que dure la cuarentena”.

Explicó que “la selección se hará por medio de equipos técnicos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de psicólogos y trabajadores sociales”.

Aclaró además, que no habrá opción de adopción para las familias solidarias y que deberán demostrar disponibilidad de trabajo articulado con los equipos técnicos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Finalmente, Virginia Posse, funcionaria de la Dirección, dijo que “en el Hogar Eva Perón y en la Casa Cuna tenemos niños sin cuidados parentales y en el marco de la epidemia, el Ministerio lanzó este programa de cuidados”.

“La convocatoria es a familias solidarias que cumplan con los requisitos y es para garantizar un contexto que el niño no corra riesgos de contagio”, especificó.

fuente: http://mdstuc.gob.ar/2020/04/13/desarrollo-social-lanzo-el-programa-de-cuidado-familiar-de-emergencia-para-ninas-y-ninos-por-covid-19