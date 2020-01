Conocé cuáles son los natatorios habilitados por el Ministerio de Salud para la temporada 2020

Con motivo de mejorar la seguridad de los natatorios, la Dirección General de Salud Ambiental estuvo trabajando en la actualización de la normativa vigente para llevar seguridad a quienes disfruten sus vacaciones en la provincia.

Todas las piscinas de natación de uso público, pertenecientes a entidades comerciales o deportivas, oficiales o privadas, deben funcionar conforme a los requisitos establecidos por el Sistema Provincial de Salud.

Para tranquilidad de los usuarios, cada pileta tendrá un cartel de natatorio seguro y un código QR a través del cual se podrá acceder a la resolución de habilitación y a la cantidad de guardavidas que debe tener el natatorio en relación a la cantidad de bañistas.

Requisitos para habilitar un natatorio; los puntos más importantes son:

Contar con un guardavida cada 50 bañistas. El mismo debe tener un certificado expedido por una entidad acreditada, y con la homologación de la Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia. Cabe destacar que el certificado tiene una vigencia anual, con lo cual debe revalidarse cada 12 meses

Tener la resolución habilitante expuesta y/o cartelería de natatorio seguro para la temporada 2019/2020

Contar con baranda perimetral

Que el agua no tenga presencia de E.Coli y/o provenga de curso superficial

Contar con equipo de salvamento

Asimismo, las causales de clausura de un natatorio, son:

Que esté en funcionamiento sin estar habilitado (que no cuente con resolución habilitante expuesta y/o cartelería de natatorio seguro)

Que carezca de baranda perimetral

Que el agua tenga presencia de E.Coli y/o provenga de curso superficial

Que no cuente con guardavida

Que no cuente con equipo de salvamento

Si concurrís a un natatorio y observas alguna de las situaciones antes mencionadas, llamá a Salud Escucha al 0800-4444-999 o al 4288011 para que el Ministerio de Salud Pública realice las acciones correspondientes.

Prevención de accidentes en el agua

Niños y adolescentes deben nadar siempre acompañados o estar supervisados por adultos

No ingresar al agua si no hay un guardavida cerca

Niños que no saben nadar deben colocarse chalecos o bracitos salvavidas

Evitar las exposiciones al sol entre las 11 y las 17 horas

No permitir que los niños corran alrededor de la pileta

Nunca nadar en aguas desconocidas o contaminadas

Usar protector solar, gorras y anteojos de sol

Fuente Secretaría de Comunicación Pública