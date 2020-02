¿Cuáles son los requisitos para las inscripciones en las escuelas de Tucumán?

Los establecimientos educativos de Tucumán ya iniciaron las inscripciones para el período 2020. El secretario de Bienestar Educativo, Marcelo Romero habló sobre los requisitos y nuevos beneficios que tendrán los alumnos.

“El seguro escolar es obligatorio, lo que no implica que alguien quede fuera del sistema por no poder pagarlo. Es algo que lo venimos trabajando con el Ministerio de Educación. Tiene una cobertura muy abarcativa y su precio es propuesto por la Gerencia de Acción Social del Subsidio de Salud. Si hay algún papá que no pueda abonar el monto por alumno, la propia normativa prevé mecanismos para no dejar a ningún estudiante fuera de la escuela por estas circunstancias“, explicó Romero en diálogo con Radio LV12.

Todos los niños tienen que estar en la escuela

Con respecto a las cooperadoras, explicó que “si bien no es obligatorio, es muy importante la participación de la familia y de toda la comunidad educativa en la escuela. Con el trabajo de las cooperadoras se hicieron cosas maravillosas“.

Para finalizar, agregó: “El aporte a las cooperadoras es solidario y ocupan un rol central dentro de la institución. Las familias que puedan colaborar durante el año, es importante que lo hagan pero reiteramos que no es un impedimento para la inscripción“.

Aprestamiento edilicio de las escuelas

“Estamos esperando el aprestamiento provincial y con eso vamos a trabajar en las mejoras edilicias fundamentales para poder arrancar las clases“, dijo Marcelo Romero.

Mencionó que las tareas a desarrollar, entre otras, son pintura, arreglo de baños, limpieza de techos, canaletas, y tanques. El funcionario dijo que se apunta a “todo lo que es la cuestión sanitaria que permita arrancar con absoluta normalidad el 2 de marzo“.

