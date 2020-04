Detenido por viralizar un audio falso: decía que el Gobierno escondía pacientes con coronavirus en el Hospital Posadas

Con la imagen fija de la entrada al Hospital Posadas y una música de fondo que intenta imponer en la mente un tono misterioso, el video subido a YouTube comienza con la voz pausada de un hombre que dice: “El presente es un audio recibido por WhatsApp en la Argentina. La idea de este video no es alarmar a nadie, sino difundir todas las posibilidades, ya que no nos es ajeno el hecho de que los medios de comunicación muchas veces nos ocultan información. Es una realidad que vivimos a diario. Queda en cada uno si lo cree o no. Pero ante el desconcierto lo mejor es dejar la puerta abierta a la duda, sin alarmarse”.

Lo que sigue a continuación es ese audio, que dura cinco minutos: una mujer afirma entre lágrimas que en tres pisos del hospital, ubicado en la localidad bonaerense de El Palomar, se ocultaba a la sociedad una tienda de campaña contra el coronavirus, sin la atención de los médicos habituales y con la connivencia del Estado.

La noticia, claro, no era cierta. Una fake news más en tiempos de cuarentena.

En las últimas horas, agentes de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal detuvieron al hombre acusado de circular el video por Internet por el delito de intimidación pública, con un expediente a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Morón de Néstor Barral.

El acusado se llama Santiago Aciar. Fue arrestado en su domicilio del barrio Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Hipólito Yrigoyen al 2900. En el allanamiento al lugar encontraron la notebook desde donde el video se subió a un canal de YouTube, con el título “Enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)”.

El video ya fue eliminado de la red. En él una mujer le contaba a otra que en el Hospital Posadas “hay tres pisos llenos de coronavirus, y no lo quieren decir a nadie porque es un hospital nacional y lo maneja el Gobierno”.

“Fui al cuarto piso, viste que evangelizo a los chicos del cuarto y séptimo piso, que son los que tiene HIV, y me encuentro con que no hay nadie, toda gente nueva. Pregunto qué pasó acá y me dicen que raje para los pisos de abajo. A los chicos los fueron desparramando en distintos hospitales donde no tienen tanta infección y otros en otras áreas. Salí llorando, pero lo peor es lo que me enteré en la reunión: que hay cualquier cantidad, que es una pandemia ya y la gente no sabe nada. Nosotros que somos de la Iglesia tenemos que difundir esto. Que la gente se vuelque a Dios”, dice después.

La mujer asegura entre otras cosas, y sin sustento científico, que “los barbijos no hacen efecto”, que “el virus te dura ocho horas encima”, que “el alcohol en gel no hace nada”. El audio lo cierra con un pedido para transmitir su mensaje: “Yo no voy a poder ir a la reunión porque vine mal, pero haceles escuchar mi audio a todos porque nadie dice nada, lo vi con mis ojos. Voy a orar”.

Fuentes de la investigación, en la que intervino el fiscal Santiago Marquevich, pusieron el foco en las consecuencias de las fake news y señalaron que “esta falsa circulación de información generó alerta y temor en la sociedad, también perjuicios para el hospital, ya que dejó de recibir donaciones de elementos o de sangre, entre otras consecuencias, por miedo de la población a ser contagiados por el COVID-19”, según una fuente del caso.

Aciar está ahora detenido, a disposición del juez Barral.

