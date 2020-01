El hospital Padilla entre los tres centros con más cirugías de Parkinson en Argentina

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que produce la muerte de un grupo de neuronas de una manera no programada, y que va teniendo avances e impactando en lo motor y no motor del cuerpo, explica el responsable de la Unidad de Movimientos Anormales del servicio de Neurología del hospital Ángel C. Padilla, doctor Emmanuel Franchello.

Y añade que, lo que más se conoce es lo motor porque es lo que más se ve, pero se sabe que también afecta al sueño, la cognición, los estados de conducta. Se trata de una enfermedad muy compleja.

En el año 2019, el servicio realizó ocho cirugías de este tipo con éxito. A través del servicio de Neurología del efector, los pacientes son diagnosticados, tratados, y si cumplen con una serie de criterios, ingresan al quirófano. El objetivo principal de la operación es mejorar la calidad de vida de pacientes que tienen un estadio avanzado de la patología.

“Al ser una unidad específica muchas veces tenemos pacientes derivados que ya llegan diagnosticados y otros que los diagnosticamos nosotros. Lo que la gente más constata es el temblor; pero hay que aclarar que solo un 50 por ciento de los pacientes tiembla, muchas veces comienzan con un dolor en un brazo, una pierna, que se estudia durante un año sin conocer que es debido al Parkinson”, sostiene el profesional.

A su vez, aclara que la cirugía es posible aproximadamente en un cinco por ciento de todos los pacientes enfermos: “Para poder llegar a la intervención quirúrgica hay que cumplir con ciertos criterios. Primero trabajamos con el diagnóstico de la enfermedad, complicaciones motoras que hagan que la calidad de vida del paciente este deteriorada, y después se hace una evaluación primero con un neuropsicólogo, después para ver la medicación y su efecto en el paciente, y finalmente una imagen del cerebro para descartar que no haya una lesión estructural. Luego de todo eso, se realiza la cirugía. El objetivo principal de la operación es mejorar la calidad de vida del paciente, y en algunos casos la cirugía también permitió reducir hasta un tercio de la medicación original que recibía la persona”.

Por su parte, su colega y miembro del servicio de Neurocirugía del hospital, doctor Martín Paiz, detalla que la operación suele prologarse entre 6 a 8 horas.

“Consiste en un primer tiempo en el cual el paciente está despierto y eso nos da la posibilidad de poder interactuar con él dentro del quirófano; así nos va comentando qué es lo que va sintiendo una vez que vamos estimulando. Estimulamos los núcleos del cerebro que están encargados de modular los movimientos y la parte motora de los pacientes con Parkinson. El segundo tiempo de la cirugía ya es la colocación de los electrodos profundos propiamente dicho. Bajamos dos hilos a la zona más profunda del cerebro y con eso podemos testar al paciente dentro del quirófano. Y un tercer tiempo es cuando el paciente está dormido y conectamos finalmente esos electrodos que están en el cerebro con una batería externa que va por debajo de la clavícula o a la altura de abdomen”, detalla Paiz.

Aproximadamente después de un mes de la intervención, cuando el cerebro esta desinflamado, comienzan con la programación, que es cuando se inicia el estimulador y van estimulando de distintas maneras al paciente.

Testimonios

Carlos Alberto Lobos, 68 años, paciente operado: “Primero me hicieron un test neurológico. Entonces decidí operarme. Estaba prácticamente endurecido, no podía caminar, dependía de otro y eso es feo. Ahora estoy de diez, ando solo, sin ningún problema. Notablemente me cambió la vida la cirugía porque ya había tirado la toalla. Desde 1998 que tengo Parkinson. En mi casa están más tranquilos, distendidos, ahora hago gimnasia, jugué al fútbol. Estoy muy bien”.

Gladys Noemí Flores, 59 años, paciente operada: “Hace 16 años que estoy en tratamiento pero estos últimos años que pasé aquí al Padilla, nunca pensé que podría llegar a la operación. Cuando vine el año pasado el doctor me comunicó que había esa posibilidad y fue un sueño realmente para mí. Aparte de encontrar y tener todos los estudios, los análisis sin costo, doy gracias a Dios por los médicos, esta institución y el Ministerio de Salud, que nos logró cubrir. No tenemos obra social. Para mí fue una bendición muy grande”.

Fuente Ministerio de Salud Pública