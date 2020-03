Este fin de semana no abrirán los boliches en Tucumán por el Coronavirus

El decreto emitido hoy por el Gobierno de la provincia, que suspende todos los eventos de concurrencia masiva por 30 días, tanto en el ámbito público como privado, dejó varias dudas sobre a qué tipo de eventos hace referencia y qué cantidad de personas juntas se considera una aglomeración.

En este sentido, en conferencia de prensa, el gobernador Juan Manzur aclaró: “Se suspende todo”, y aunque no fijó una cifra de personas reunidas, sostuvo que apelan a la responsabilidad social. Incluso solicitó limitar al máximo los encuentros familiares.

Sin embargo, desde la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán consideran que como el DNU es general y no especifica una prohibición para los boliches, no estarían obligados a cerrar este fin de semana. No obstante, señalaron que no abrirán sus locales para colaborar con la prevención y garantizar la seguridad sanitaria de sus clientes. “Estamos a favor de cuidar la salud de la población. Hemos cerrado en otras oportunidades por otros motivos y no tenemos inconvenientes en hacerlo otra vez”, afirmó Rodolfo Di Pinto, titular de la Cámara, en diálogo con La Gaceta.

En este marco, anunció que los empresarios pedirán una exención impositiva por el tiempo que dure el cierre de los boliches. Según detalló Di Pinto, los locales pagan Ingresos Brutos en base a los metros cuadrados que tiene el local, es decir pagan por la capacidad que tiene el lugar, independientemente de la cantidad de personas que asistan. Es decir que si un local tiene capacidad para 500 personas, los empresarios deben pagar por el total de 500 personas, más allá de que adentro haya 10 personas.

“Pediremos al Gobierno una exención impositiva del impuesto de ingresos brutos, que se cobra por metro cuadrado, por el tiempo que esté cerrado el local. Después veremos cómo pagamos los servicios. Veremos si obtenemos subsidios, porque tenemos empleados y hay que mantener la infraestructura”, sentenció el empresario.

