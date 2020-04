“Fui a ver un paciente, que vive en ese country“, dijo el médico que violó la cuarentena e increpó a los guardias del barrio

Ernesto Prebisch, el médico que ayer jueves causó indignación por violar la cuarentena e insultar a dos guardias de seguridad del country Los Azahares, en Yerba Buena, habló sobre lo ocurrido y reconoció que cometió un error.

“Fui a ver un paciente, que vive en ese country. En la portería me dicen si tenía identificación y ahí comenzó la discusión. Cometí dos errores: salir y, después, pelearme“, explicó el hombre que minutos después terminó en la comisaría.

Una vez en la dependencia policial, Prebisch se retiró 50 minutos después con una causa por supuesta violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que prevén sanciones para quienes incumplan con la cuarentena, y le quitaron la bicicleta, por cinco días.

“Decidí ir en la bicicleta porque soy cardíaco. Tal vez si iba en el auto, como lo hago a menudo, no pasaba esto», agregó en diálogo con el diario La Gaceta el galeno que fue noticia por su prepotencia contra los trabajadores que decidieron firmarlo y hacer circular el video por las redes sociales.

El hecho

La tensa situación entre Ernesto Prebisch y los guardias de seguridad del country Los Azahares ocurrió ayer jueves, cuando el hombre intentó ingresar al barrio privado.

En un video que se viralizó en Facebook, se observa como el médico increpa e insulta a los porteros: “Tu viejo se va a cagar de hambre boludo. Yo soy médico de la cana pelotudo. Vos no sabes quien soy yo“, comienza el médico a los gritos ante el portero del country donde pretendía entrar

“¡Yo te voy a curar cuando te estés muriendo, no voy a ir un pingo afuera!“, explota el medico al impedirle el ingreso.

“No va a entrar“, se planta el portero de seguridad. “¡A no que no voy a entrar! ¡A no que no voy a entrar! Mirá vos que yo no voy a entrar porque vos lo digas. Me importa un choto. Avise que he venido, yo voy a entrar cuando se me cante el pingo“, lo insulta el médico con residencia en Yerba Buena.

Vestido con ropa deportiva gris al tono, exaltado ante la situación sobre su bicicleta todoterreno roja, el ciclista increpó con más insultos al personal de Seguridad: “¿Te parece que un médico trate así a la gente?“

“¡Quien sos vos!“, le grita el médico al portero, mientras empieza a subir la temperatura. “Soy el portero“, le explica. “¡Vos sos un ignorante!“, lo ningunea. “Vamos, vamos, vamos, vamos afuera“, le devuelve el portero con la ayuda de un efectivo. “¡¿Quién sos vos?!“, explota el galeno ya identificado en las redes sociales. “¡Yo soy el portero!“, concluye el video.

Fuente https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/262837/cometi-dos-errores-el-medico-del-video-rompio-el-silencio?dnd=slider&src=tit