“La Escuela Te Acompaña” brinda apoyo gratuito en seis sedes

En el marco del programa “La Escuela Te Acompaña” volvieron las clases de apoyo totalmente gratuitas que brinda el Ministerio de Educación para aquellos que adeudan materias del Ciclo Lectivo 2019, en un espacio de enseñanza y aprendizaje en un marco de inclusión, equidad, igualdad y calidad y brindar apoyo escolar a los estudiantes que deban completar instancias de exámenes que nació por iniciativa del ministro Juan Pablo Lichtmajer.

Todos los días de 8 a 12 y de 14 a 18 horas hasta el 27 de febrero, se encuentran docentes especializados en las distintas sedes designadas para que niños, niñas y jóvenes consulten sus dudas y dificultades en las materias para pasar sus exámenes exitosamente.

“La Calidad Educativa es el norte de esta gestión y las oportunidades de aprobar una materia no pueden ser infinitas; por eso exigimos mayores esfuerzos para mejorar la Calidad. Dichos esfuerzos no pueden ser posibles si no brindamos desde el Estado el apoyo para una mayor preparación” dijo Lichtmajer.

Asimismo, agregó “La situación económica que afronta el país, de la cuál Tucumán no está exenta, nos llama a estar cerca en todos los sectores. En ese sentido, el gobernador Manzur nos exige a todo su gabinete estar al lado de las familias, constantemente en el área que a cada uno le compete. Con el acompañamiento de profesores altamente capacitados de nuestro Ministerio, vamos a guiar a los estudiantes en esta etapa para recuperar materias, creemos que este programa será un aporte fundamental para las familias”.

Clases de apoyo en diversas asignaturas:

Las clases apuntan a todos los espacios curriculares en donde los estudiantes necesiten contención, es por eso que entre las propuestas los interesados encontrarán: matemática, Biología, Lengua, Química, Inglés, Francés, Tecnología, Historia, etc.

Alejandrina, alumna de la Escuela Normal, contó “Hoy fui a clases de apoyo de matemática y biología y me ayudaron un montón. Hay temas que no entendía bien y no tenía los recursos para pagar profesor particular, eso es gratuito y me sirve muchísimo para aprobar las materias”.

Por su parte, Nicolás, otro alumno, opinó “Vine a inglés, primera vez que vengo y es linda la experiencia que te llevas. No es tan solo una clase de apoyo, hay un compañero mientras vas aprendiendo y eso está bueno”.

Sedes Habilitadas:

Capital: CIIDEPT (José Ingenieros 260); lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.

Monteros: IES Monteros (San Martin 154); lunes a jueves de 8 a 12 y lunes y martes de 14 a 18 horas.

Tafí Viejo: Escuela Congreso de Tucumán (Congreso 860); lunes a jueves de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.

Banda del Río Salí: Escuela Juan C. Méndez (25 de Mayo 260); martes y jueves de 8 a 12 horas.

Alderetes: Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida S/N); martes y jueves de 8 a 12 horas.

Aguilares: IES Aguilares (Miguel Perilli 1200); lunes a jueves de 8 a 12 y martes a viernes de 14 a 18 horas.

