Llegó de EEUU, violó la cuarentena y fue notificada: “Vengo de un lugar muy sano, de Nueva York”

Una mujer de 70 años se convirtió este lunes en la tercera persona formalmente notificada en la ciudad de Rosario por infringir el aislamiento obligatorio para quienes regresen a la Argentina desde países con circulación activa de coronavirus. Esgrimió que proviene de “un lugar muy sano, de Nueva York“, y que “nadie“ le informó “nada“ ni la controló al arribar a Ezeiza.

“Yo vengo de un lugar muy sano. Vengo de Nueva York. Allá no pasa nada de todo este teatro“, sostuvo en medio del operativo policial la acusada, a pesar que Estados Unidos registraba hasta el momento 1.678 casos confirmados y que desde ayer la ciudad de Nueva York declaró un toque de queda desde las ocho de la noche.

En breves palabras que respondió a El Tres, la vecina de la zona de Constitución al 3600, que fue interceptada infraganti a la tarde mientras caminaba por el barrio, se excusó: “Como no me dijeron nada y yo estoy bien, no lo vi de tanta gravedad. Y en el aeropuerto ni me tomaron la fiebre“.

Según algunos vecinos suyos, también debería estar en cuarentena un chofer que la trasladó desde el aeropuerto de Ezeiza hasta su domicilio y que le ayudó además a bajar las valijas.

Hasta este lunes, las personas con arresto domiciliario en Rosario por no haber respetado las medidas impuestas por el Estado nacional son tres: una joven de 21 años que vive en Italia al 300 y que volvió de Europa en los últimos días; un hombre de 43 años que reside en Granadero Baigorria y que como agravante visitó a un familiar internado en el Pami luego de regresar de un viaje por el exterior; y la mujer de 70 años detenida este lunes a la tarde.

