“Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos”, dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a las personas que violaron la cuarentena obligatoria para evitar que se propague el coronavirus, y apuntó contra aquellos que se fueron del país luego de decretada la cuarentena. “Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso”, afirmó.

“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos», afirmó. Luego, agregó: “Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado”, en clara referencia al joven que viajó desde Uruguay en un Buquebús sin decir que estaba contagiado de coronavirus.

Después de la crítica a aquellos que no cumplen con la cuarentena, decidió resaltar a quienes sí lo hacen. “La inmensa mayoría de los argentinos está en sus casa dejando pasar el tiempo como puede”, indicó. Además, contó la cantidad de detenidos que hubo el fin de semana debido al incumplimiento del aislamiento. “Iniciamos acciones penales sobre 2000 personas en un solo día y secuestramos más de 300 autos”, señaló.

El Jefe de Estado repasó las medidas que está tomando su gobierno y el seguimiento del operativo de crisis que está realizando a través de sus ministros, las fuerzas de seguridad y el Ejército: “Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos”, sostuvo y planteó: “No es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad, no peleo por la economía, peleo por las vidas de la gente».

“Lo único que les pido es que cumplan la ley. Hay un decreto de necesitad y urgencia vigente. La Argentina de los vivos y los pícaros no existe más en este momento y espero que no exista más”, aseguró. Fernández dijo que le preocupa “la desaprensión que existe con el otro” ya que “no sabemos quien de nosotros está contagiado, quién está con el virus”. En esa sintonía también sostuvo: “Es una oportunidad que tenemos. Nos va a doler mucho. Porque la pandemia todavía no encontró su máxima expresión”.

Por otro lado, se refirió a las medidas implementadas para evitar que prolifere el Codiv-19. “En aquellos países que no previeron la dimensión del contagio, se dio en una velocidad tan alta que el sistema de salud no pudo contener la atención», dijo, al tiempo que remarcó: “El contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, en nuestra casa el contagio será más lento y como es más lento vamos a poder atender a la gente. Cuando más lento sea el contagio, más posibilidad de atenuar y de que el virus mate sea mucho menor”.

El jefe de Estado hizo hincapié en la explicación sobre la curva de contagios y la importancia de que la gente cumpla con la cuarentena obligatoria. “Haciendo el contagio más lento, tenemos los recursos para atender a la gente. Ese es el secreto. Eso es achatar la curva”, precisó.

Entrevistado en Telefé por el periodista Gerardo Rozín sobre la posibilidad de decretar el Estado de Sitio, el presidente la rechazó, y aseguró: “No quisiera llegar a eso, hablaría muy mal de la sociedad argentina”. En esa línea, explicó que esa tarea de control está en manos de las fuerzas de seguridad y que aquellas personas que no puedan explicar que hacen en la calle serán detenidas y puestas a disposición de un juez.

Para graficar como está atravesando la pandemia la Argentina, Fernández dijo: “Estamos escribiendo la obra sobre el escenario. Porque es un virus que no conocíamos y estamos viendo como se hace más lento el contagio. Es una experiencia que estamos viendo sobre la marcha”.

El Presidente resaltó que se pudieron “tomar las medidas a tiempo” para “aplanar la curva”. “Tenemos que seguir haciéndolo. Es imposible decir donde estamos parados porque no lo sabemos”. Además, repitió el concepto de la pelea contra un enemigo invisible. “Estamos peleando con un ejército invisible. No sabemos dónde está el virus, cómo se propaga y por dónde se mete. Lo que sabemos es que si nos encerramos las posibilidades de propagarlo es mucho menor”, afirmó.

Fernándes dijo que en este momento “la cuarentena es prácticamente plena” y resaltó que el principal problema de cumplimiento “está en los barrios más humildes”. “Dios nos dio la oportunidad de conocer lo que les pasó a otros a antes y nos dio la oportunidad de tomar medidas preventivas que otros no tomaron”, explicó.

Con respecto a ese problema que están enfrentando, adelantó que este lunes se reunirá con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con los intendentes del segundo y tercer cordón del conurbano para evaluar qué logística necesitan para desplegar las medidas de control y de prevención. Explicó que “el epicentro del problema está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores” y que la cantidad de contagiados en ese sector es de “un 70%” con respecto al total.

También contó que el gobierno debe prepararse “para cuando la potencia de potencie” y que va a necesitar del Ejército para que se “involucre plenamente en la logística”. “Necesitamos ocupar el tiempo en eso y no en los que están en la calle en forma irresponsable”.

En otro tramo de la entrevista dijo que están “comprando respiradores artificiales” para acondicionar los hospitales y que estén preparados para el pico de contagiados que puede provocar la pandemia. Y dejó una afirmación que buscó generar tranquilidad entre los argentinos. “Creo que el problema está más o menos controlado. Hay que prepararse de la mejor manera posible para lo que esté por venir”, afirmó.

