Médico viola la cuarentena e increpa a la seguridad de un country: “¡Yo te voy a curar cuando te estés muriendo!“

Un reconocido médico de Yerba Buena salió en la tarde del jueves a pasear en bicicleta argumentado la actividad como necesaria tras haber sufrido un problema del corazón. Al romper con el aislamiento social y obligatorio declarado el 19 de marzo, el galeno reaccionó de la peor manera ante las autoridades de seguridad.

En un video que se viralizó en Facebook, se observa como el médico increpa e insulta a los porteros: “Tu viejo se va a cagar de hambre boludo. Yo soy médico de la cana pelotudo. Vos no sabes quien soy yo“, comienza el médico a los gritos ante el portero del country donde pretendía entrar

“¡Yo te voy a curar cuando te estés muriendo, no voy a ir un pingo afuera!“, explota el medico al impedirle el ingreso.

“No va a entrar“, se planta el portero de seguridad. “¡A no que no voy a entrar! ¡A no que no voy a entrar! Mirá vos que yo no voy a entrar porque vos lo digas. Me importa un choto. Avise que he venido, yo voy a entrar cuando se me cante el pingo“, lo insulta el médico con residencia en Yerba Buena.

Vestido con ropa deportiva gris al tono, exaltado ante la situación sobre su bicicleta todoterreno roja, el ciclista increpó con más insultos al personal de Seguridad: “¿Te parece que un médico trate así a la gente?“

“¡Quien sos vos!“, le grita el médico al portero, mientras empieza a subir la temperatura. “Soy el portero“, le explica. “¡Vos sos un ignorante!“, lo ningunea. “Vamos, vamos, vamos, vamos afuera“, le devuelve el portero con la ayuda de un efectivo. “¡¿Quién sos vos?!“, explota el galeno ya identificado en las redes sociales. “¡Yo soy el portero!“, concluye el video.

Fuente https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/262830/yo-te-voy-a-curar-cuando-te-estes-muriendo-asi-rompio-la-cuarentena