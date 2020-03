“Puede cambiar mañana porque hay que actuar a la velocidad del virus”

El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió este sábado a la decisión del gobierno nacional de no suspender las clases en escuelas y universidades, pese al avance del coronavirus en el país. “El tema de las escuelas lo dijimos ayer: lo que decimos hoy por ahí se cambia mañana. Tenemos que actuar a la velocidad del virus y prevenir”, explicó.

«Cada distrito tiene situaciones distintas con respecto al coronavirus. Y como tal, tiene toda la potestad. Nosotros lo que dijimos ayer es que la escuela que tiene un caso sospechoso, cierra el aula; la escuela que tiene un caso comprobado, cierra la escuela. Y por supuesto, si la autoridad local considera que hay circulación del virus, cierra todas las escuelas, por lo menos de esa ciudad”, detalló en una rueda de prensa.

Por otra parte, adelantó que en las próximas horas el Gobierno publicará “una resolución para frenar el ingreso de extranjeros que estuvieron en zonas de circulación del virus” y aseguró que el Ejecutivo apunta a descentralizar el procedimiento de detección del coronavirus: “Es inminente que cinco o seis lugares que empiecen a hacer esto. La idea es llegar a 30 o 35 laboratorios en todo el país”.

En diálogo con la prensa, luego de recorrer el laboratorio del hospital Malbrán, González García destacó que Argentina todavía está “en fase de contención pero no quiere decir que esté contenido”. “Obviamente no es original de acá el virus. Ha sido un virus que ha venido a través de gente que llegó de otros países. Estamos preparando junto al Ministerio del Interior una resolución que la van a tener ustedes dentro de un rato, porque la estamos terminando, que va a poner mucho más freno al ingreso de extranjeros que en los últimos 14 días hayan estado en zonas donde existe circulación viral”, precisó.

En tanto, el funcionario resaltó que el Ejecutivo busca que el laboratorio del hospital Malbrán deje de ser el único que realiza las pruebas para determinar si una persona tiene coronarius y dijo que eso “genera una demora mayor». En esa línea, agregó: «Desde que entran acá hasta que salen hay un procesamiento de 12 horas. Las provincias tienen que hacer un trabajo: si no es influenza, si es gripe, sí lo hacen descentralizado. Tienen que venir con eso. Es un procedimiento que estamos mejorando, buscando reactivos rápidos”.

“Está prevista la descentralización, el curso para la gente que va a trabajar en distintas provincias y es inminente que hagamos cinco o seis lugares que empiecen a hacer esto. La idea es llegar a 30 o 35 laboratorios descentralizados en todo el país”, adelantó.

Además, aseguró que si bien el del Malbrán “es un laboratorio de referencia mundial y el único reconocido por la OMS en Argentina», están buscando “agilizar el trabajo del laboratorio, al que le hemos puesto todos los recursos a disposición». «Están trabajando doble turno, sábados y domingos. También estamos planificando la descentralización. No es tan simple porque hay que capacitar al personal”, explicó.

En otro orden de temas, hizo referencia a los controles fronterizos que está realizando el Ejecutivo con el fin de fortalecer los controles en los ingresos de extranjeros que puedan venir de país donde haya circulación del virus. “Estamos trabajando con Migraciones y hay muchos extranjeros que ingresan por dos fronteras: la de Mendoza y la de Foz de Iguazú en Misiones. Creemos que es una medida importantísima para bloquear todas las posibilidades. Después lo demás es una adivinanza, uno hace todo lo que pueda, primero para que no pase y segundo, cuando entremos a la próxima fase, para que si pasa esté bien contenido», expresó.

También aseguró que para el Gobierno hay “máxima prioridad sobre el tema” y que el “Presidente encabeza todo esto y nos asignó recursos en esta circunstancia”; y que están trabajando junto a todas las provincias para estar preparados frente a un recrudecimiento de los casos de coronavirus.

Otro de los temas que tocó fue el virus del dengue, que resulta ser un problema grave para muchas de las provincias que están en el nordeste de la argentina. “Con el tema dengue la buena noticia es que un laboratorio va a hacer un test de diagnóstico pronto que se desarrolló en una universidad argentina», indicó, al tiempo que resaltó que “si esto funciona podemos tener -en estas semanas- un test de diagnóstico rápido”.

«Esto sirve para bloquear la transmisión del virus. Está muy centrada en algunas provincias, cercadas por países muy epidémicos, como Paraguay y Brasil. Estamos en una fase de pico de epidemia en varias provincias”, sostuvo.

Por último opinó sobre la decisión del club River Plate de no presentarse a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga con Atlético Tucumán como forma de prevención frente a la propagación del coronavirus. “Es una decisión del club, no puedo decirle nada. El problema es que la gente siempre quiere que se haga más. Y por supuesto que hay hacer todo lo que hay que hacer, pero si no se hace en conjunto no sirve”. Además, dejó en claro que esa decisión supera los límites de su autoridad. “Yo no me meto. En esto no puedo opinar. Todo esto tiene que ser gradual», sostuvo.

