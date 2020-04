“Quiere protagonismo el negro ese“, dijo el médico que violó la cuarentena sobre el fiscal que le abrió una causa penal

Un nuevo video muestra al médico Ernesto Prebisch en la comisaría de Yerba Buena, luego de violar la cuarentena obligatoria y agredir a un guardia de seguridad del country Los Azahares.

Prebisch aparece muy molesto en la filmación, se niega a que le retengan su bicicleta y se queja por la actuación de la fiscalía, que le abrió una causa penal por la violación del decreto de aislamiento obligatorio.

“Quiere tener un poco de protagonismo el negro ese, no se quien será“, les dice Prebisch a los policías, refiriéndose supuestamente al fiscal.

“No lo conozco, tiene que ser un pelotudo, un tipo que gana 6 cifras y se preocupa por un tipo que se peleó con un portero“ señala.

“Quiere notoriedad, creen que se meten con cualquiera“, agrega el médico, que se presentó falsamente como médico policial y agredió a un guardia.

“No se porqué me sacan mi bicicleta, ¿de qué me acusan?“, les pregunta a los policías, quienes le indican que está acusado de violar la cuarentena, y debe hacer su descargo ante la fiscalía.

Mira el video filmado en la comisaría:

“Tu viejo se va a cagar de hambre boludo, ¿vos no sabés quién soy? Yo soy médico de la cana, pelotudo, soy médico de la Policía”, les había dicho Prebisch a los guardias del country.

“No me voy un pingo, me importa nada lo que digan, ustedes avisen que yo he venido así entro. Voy a entrar como se me cante el pingo. ¿Quién sos vos para correrme a mí?”. “¡Vos no sabés quién soy yo!”, repitió varias veces Prebisch, haciéndoles creer que era médico de la Policía.

Después de que el hombre se fuera de la puerta del barrio, los vigiladores lo denunciaron al 911. Agentes de la Comisaría de Yerba Buena lo interceptaron en el cruce de la avenida Aconquija y San Martín. La Policía aprehendió al médico, quien permaneció en la Comisaría durante menos de una hora y luego fue liberado.

