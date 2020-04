Tras el contagio de 27 personas en un geriátrico, Córdoba declaró “emergencia epidemiológica“ en cinco localidades

Por el caso de un médico que era portador asintomático de coronavirus y contagió a 21 internos de una residencia geriátrica y a seis empleados de la localidad de Saldán, el Gobierno de Córdoba resolvió testear a todos los equipos de salud , incluidos los que corresponden al PAMI. Entre anoche y esta mañana estarían los resultados de otros 234 hisopados que se hicieron a quienes tuvieron contacto con él en el consultorio donde también atendía a pacientes de la obra social de los jubilados.

Aunque en un primer momento solo fueron internados cinco de los residentes en el geriátrico Santa Lucía, ahora todos los que dieron positivo están en hospitales de la ciudad de Córdoba , además de dos a quienes el hisopado les dio negativo pero presentaban fiebre. Una empleada también está hospitalizada. Hoy se repetirán los hisopados a todos en el lugar.

La Provincia declaró además la “emergencia epidemiológica“ en cinco localidades en un radio de 20 kilómetros: Saldán, Mendiolaza (donde vive el médico), Salsipuedes, Villa Allende y La Calera. Están situadas a 25 kilómetros de la capital provincial, en las Sierras Chicas. La decisión abarca a 150.000 vecinos. En el caso de Saldán, los diez accesos están controlados por el Ejército y la Gendarmería; solo pueden pasar por la ruta quienes tienen el permiso de circulación nacional y se les hace el control de temperatura.

Los comercios de alimentos abren hasta las 16 y también las farmacias, salvo las que están de turno. Se debe circular obligatoriamente con barbijo. “Estamos extremando las prevenciones -explicó el intendente Cayetano Canto al diario La Nación-. Quién tiene permiso de circulación puede cruzar la ruta. Veníamos bien y de un día para el otro nos encontramos con esta situación que es muy difícil; activamos los protocolos inmediatamente“.

Ayer, el médico Lucas Figueroa contó en un comunicado que desde que le dio positivo el test que realizó “de modo voluntario“ recibe “críticas, insultos, escraches, difamaciones y mentiras“ sobre su persona y su familia. “Me siento absolutamente denostado, discriminado y condenado por todos los medios de comunicación que sin mi autorización difundieron mi nombre y apellido, junto con todo tipo de falsedades“, dijo.

Apoyo para el médico

“Fui señalado y acusado de haber cometido el grave delito de contagiarme el virus asistiendo y salvando las vidas de mis pacientes, poniendo en riesgo mi propia vida y la de mi familia“, agregó. Y afirmó que de los tres lugares en los que atiende “únicamente“ en el geriátrico “han dado casos positivos“. Planteó que en la residencia no se cumplía el protocolo. Los vecinos de Mendiolaza emitieron un comunicado de apoyo.

Desde la residencia Santa Lucía, el director Marcelo Lázaro indicó a La Voz del Interior que la mayoría de los pacientes tienen enfermedades crónicas y no se valen por ellos mismos. Cuentan con 80 camas. Quienes no se contagiaron siguen aislados. El médico enfermo lleva ocho meses trabajando en el lugar. Según las autoridades del establecimiento, desconocían que se había hecho un hisopado; la última vez que Mendiolaza salió del país fue en julio del año pasado por lo que no se trata de un caso importado.

El caso abrió una serie de interrogantes. Por ejemplo, qué prevenciones toma el PAMI en sus geriátricos y consultorios, y si se realizan hisopados al personal de salud para evitar que algún asintomático sea portador del Covid-19. Rubén Ovelar, titular de la delegación Córdoba de la obra social de los jubilados, admitió que no se hace el testeo: “No lo podemos hacer, porque testean la Nación o la Provincia; en Córdoba se hará. La Provincia nos pidió el listado de nuestros médicos de cabecera. Hay un protocolo que tanto los profesionales como las residencias deben respetar“.

Figueroa recordó en el comunicado que difundió que “previendo la grave situación que se aproximaba y la alta vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los adultos mayores y la institución misma, propuse al director médico que organizara y se anticipará a la contingencia. Sugerí definir un protocolo de acción con el propósito de prevenir y normatizar las acciones adecuadas“.

“Lamentablemente, no consideró pertinentes mis sugerencias. En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente. Hoy el director médico miente impunemente y me deja expuesto“, agregó.

“Lamento profundamente lo que ha pasado y entiendo el enojo de los familiares e incluso de los empleados. Para ellos yo soy el culpable del contagio, porque así me hicieron aparecer medios, pero en realidad es probable que yo me haya contagiado allí. El punto (…) es que dejen de señalarme a mí y a todo el personal de salud que nos jugamos la vida y la de nuestras familias por ustedes. Sean solidarios y más empáticos con nosotros“, pidió Figueroa.

