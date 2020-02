Con su singular carisma, Daniel “El Rey de las Masas” cumplió 40 años vendiendo en Cosquín

Siempre con un llamativo e impecable esmoquin, simpática sonrisa y una bandeja repleta de masitas hace equilibrio entre la gente para ofrecer y vender su mercadería.

“Yo estoy cumpliendo 40 años trabajando en este festival que hoy cumple sus 60 años de vida. Estoy muy contento de estar aquí y como siempre reencontrándome con muchos amigos”, escribió en su cuenta de Facebook.

Daniel es un incansable trabajador y hace más de cuatro décadas que ofrece sus productos en los festivales de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y el litoral.

Nacido en Concepción se arroga el mote de ser unos de los concepcionenses más famosos fuera de su ciudad. “Soy el concepcionense más famoso, claro respeto a un grande como fue el “Califa” (Nasif Estéfano) de quien fui vecino, pero ahora soy yo el más conocido”, subraya.

En su currículum vitae, que no es acotado, se destacan varios trabajos informales: lustra botas, mozo, panadero, vendedor de helados, café y productos varios. Su natural verborragia y singular carisma lo ayudó a ser eficaz en su trabajo y no importa la provincia en la que le toque trabajar, su tonada tucumana lo delata y eso le gusta.

Su particular y llamativa vestimenta lo destaca entre medio de la gente y no importa la cantidad que haya en el lugar siempre se lo puede divisar.

En su guardarropa cuenta con más de 70 esmóquines de diferentes colores que lo diseña una modista del barrio donde vive. Además como parte de su indumentaria usa camisa a tono, gemelos, llamativos relojes y zapatos de charol si es necesario.

“Tengo más de 70 esmóquines de colores diversos, que van de gama de los verdes, amarillos, rojos, azules, nunca repito. Pero hay un color, el bordó, que lo uso especialmente en el festival de Cosquín (Córdoba)“.

Lleva décadas recorriendo los festivales folklóricos más importantes de la región y eso le dio una llamativa popularidad no sólo con la gente sino también con los artistas, e incluso se siente parte de ellos.

“Casi nunca falté a un festival, hace décadas que recorro varias provincias ofreciendo mis productos artesanales. Y por eso que cuando llego a algún lugar la gente ya me conoce y espera probar algunas de mis exquisiteces. En Tucumán me conocen como Daniel “de las Masas” y en Santiago y Catamarca como Daniel el “Cubanitero”. Con los artistas tengo una relación de amigos, por ejemplo con El Chaqueño Palavecino, “La Sole” y Los Carabajal nos conocemos de años y siempre me dan una mano. Ellos me llaman al escenario digo algunas palabras y aprovecho para saludar a mis clientes y me siento parte del espectáculo”, confesó el trabajador, en una entrevista con el portal de noticias Primera Fuente.

A pesar que es nacido y criado en Tucumán “el rey de las masitas” no se siente profeta en su tierra y posee una admiración sublime por la vecina provincia de Santiago del Estero. Su gente, sus tradiciones, sus festivales, los músicos, todo es un combo inigualable para él. Es una provincia que nunca lo defraudó y siempre le brindó muchas oportunidades.

“Ya estoy listo para partir a Santiago del Estero porque el próximo fin de semana es el festival de La Salamanca y ahí nos vemos, abrazo grande a todos”, posteó desde Córdoba, Martínez.

