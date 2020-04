La cuarentena no frena el baile: Instructores de zumba dan clases online gratuitas

Aguilares.- Tres reconocidos instructores de zumba ofrecen clases online y gratuitas ante el cierre de los gimnasios y en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Se trata de Carlos Cruz, Raúl López Lizárraga y Emmanuel Gutiérrez. Con el fin de seguir en contacto con sus alumnas y de llevarles alegría a sus hogares, cada uno por su lado, decidió utilizar las redes sociales y los canales digitales para promover la actividad física, el baile y las buenas energías en época de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el presidente para frenar la propagación del virus que tiene en vilo al mundo.

INFOAGUILARES entrevistó a estos tres talentosos y solidarios instructores de zumba, quienes amablemente cedieron esta entrevista y contaron cómo viven esta experiencia novedosa, lejos de los gimnasios, pero con la misma energía de siempre.

¿Cómo surgió la idea de dar clases de zumba online?

Carlos: La idea surgió producto de la necesidad, que es la madre de todas las ideas. Gracias a Dios tengo muchos alumnos en San Miguel, Concepción, Aguilares, Alberdi y Monteros y en otros lugares también en donde hacía Masters Class y Zumbathon (evento de zumba con fines benéficos). Lo último que hice fue la Convención en Estados Unidos y el Zyn Day en San Miguel de Tucumán. Todo esto me permitió conocer a muchas personas del mundo y la manera de llegar a ellos era aportar mi granito de arena para contribuir a la vida sana y entretenerlos un poco en este aislamiento preventivo.

Raúl: Al comenzar la cuarentena la gente dejó de ir a las clases refugiándose en sus hogares. Por eso, yo pensé en toda esa gente que iba a la clase como una terapia y me pregunté ¿qué harían ahora? Porque sé que esa era una hora de desconectarse del mundo para ellos, me imaginé que esto no sería igual y que también sería un desafío ya que no puedo ver sus caras y es como darle clases a un celular, pero luego comenzaron a mandarme fotos y videos de cómo trabajaron desde sus casas me dio la pauta de que les hacía tan bien como las clases de salón y como dice el dicho “peor es nada”.

Emmanuel: La idea de dar clases online surgió primero, porque mis alumnas lo pedían, y segundo, ya había pasado una semana sin verlas, sin actividad, y también comencé a extrañarlas y extrañar el ida y vueltas que se genera en una clase; es por eso que me asesoré en cómo podía llegar a hacerlo y comencé.

¿En qué redes sociales los pueden seguir quienes deseen sumarse a las clases?

Carlos: Las clases se dan en un grupo cerrado de Facebook ingresando “Zumba con Charlie” y se unen al grupo. También pueden seguirme en Instagram, en @charliecruz y tener toda la info sobre mis clases.

Raúl: Mis clases son dadas a través del Instagram de mi trabajo @powergym.mg y a veces también las doy en cuenta personal @raulo1019.

Emmanuel: Las clases las estoy dictando por Facebook en mi fan page ZUMBA CON EMMA. Allí pueden ingresar y mandar la solicitud para que los agregue a este grupo cerrado y seguir mis clases.

¿Cuál es la recepción de sus alumnas?

Carlos: No me esperaba tantas muestras de agradecimiento, cariño y amor por esta iniciativa.

Raúl: Mis alumnas no tienen más que palabras de agradecimiento por el gesto, soy un agente de salud física y mental, por lo tanto, siento que es mi responsabilidad y deber humano.

Emmanuel: La recepción de mis alumnos fue muy buena, están felices porque podemos seguir en contacto, seguir en movimiento, seguir bailando. Si bien el contacto no es físico, y tenemos la pantalla en vez del instructor, igualmente se logra llegar al hogar de una manera única. La conexión es real y lo demuestran a través de los mensajes en el vivo, fotos, videos que me envían, ¡Es increíble! Me pone muy feliz, ya que veo que pueden seguir disfrutando mis clases desde casa.

¿Qué mensaje le dejan a la gente en esta época de cuarentena?

Carlos: La única manera de ganarle a este virus es estando juntos, para mí la mejor vacuna es ser solidarios. Solidarios a la hora de comprar en el súper para no producir desabastecimiento, solidarios de no salir de nuestras casas y solidarios a las personas como yo que podemos dictar las clases y entretener a las familias que tienen que permanecer encerradas.

Raúl: el mensaje que les puedo dejar es el mismo que me dejo a mí. Primero que se queden en sus casas por que la solidaridad es la mejor vacuna para esta pandemia; luego, que hagan una mirada profunda hacia dentro y reflexionen en qué se puede cambiar para mejorar cómo personas y como seres humanos; por último, que apenas pase todo esto sus besos y abrazos tengan un color diferente. No pudimos hacerlo por tanto tiempo que ahora los daremos con otro sentido más profundo.

Emmanuel: Son días complicados para todo el mundo, es una situación preocupante y es momento de ponernos en el lugar de otros, tener empatía, cumplir con el distanciamiento social, cuidarnos y proteger a nuestros seres queridos. Aprovechar este tiempo para encontrarnos como familia, charlar, hacer tareas atrasadas, orar y por qué no bailar todos juntos para distraernos un rato.

Si todos hacemos bien las cosas, pronto volveremos a abrazarnos y compartir momentos unidos; es por eso que necesitamos quedarnos en casa, así estamos respetando nuestra vida y la de los demás. Que esto sirva también para volvernos más humanos para que el reencuentro sea con más amor que antes.

Yo desde aquí, les mando muchas fuerzas a todos mis alumnos y deseo de corazón que esto termine pronto para nuevamente encontrarnos en un interminable abrazo.

Tanto Carlos como Raúl y Emmanuel, coinciden en que continuarán sus clases mientras dure la cuarentena, hasta que todo vuelva a la normalidad y se produzca el reencuentro de estos ídolos con sus alumnos en sus respectivos gimnasios.

Día y hora de las clases

Carlos: lunes, miércoles y viernes, a las 18 (horario de Argentina).

Raúl: lunes, martes y jueves, a las 20; y lunes, miércoles y viernes, a las 11 de la mañana.

Emmanuel: lunes, miércoles y viernes a las 15:00 y los sábados a las 15.30.