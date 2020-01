La tala de más de 80 alamos enfrenta a una fundación y una delegada comunal

En Villa Belgrano, la comuna taló una alameda sobre la ruta 38. "No se puede seguir destruyendo la naturaleza", denuncian desde la Fundación Reforestar. La delegada sostiene que fue por pedido de los vecinos, que tiene el aval de la secretaría de Medio Ambiente y apunta contra la fundación: "me escracharon mal".

La comuna de Villa Belgrano, ubicada en el departamento Juan Bautista Alberdi, dispuso la tala de una alameda sobre la Ruta 38, en el acceso principal a la ciudad. La Fundación Forestar puso el grito en el cielo y cruzó con dureza a la delegada Graciela Juárez, que explicó que respondió a un pedido de los vecinos con el aval de la secretaría de medioambiente y que ya se están plantando 200 árboles en la zona.

“Fue de terror lo que se hizo, pedimos explicaciones a la delegada y a la secretaría de Medioambiente. Es una alameda que tiene 40 años y de pronto, una semana antes de Navidad se hizo todo esto“, lamenta Rubén Bulacio, presidente de la Fundación Forestar, con sede en Concepción.

Bulacio señaló que desde la comuna “les hicieron firmar un papel a los frentistas“ para realizar la tala de los cerca de 85 álamos, pero que “estaban sanos“ y no “ahuecados“, como sostienen desde la comuna. El presidente de la fundación advierte además que podría haber un negocio detrás de la tala: “contrataron a una empresa para que haga la tala y se lleve los árboles. La delegada capaz cambió la tala por los árboles, la empresa se lleva la tala y no sé si habrá un negocio ahí, pero correspondía una poda“, aseveró.

La delegada comunal Graciela Gutiérrez tuvo una crisis nerviosa al ver las publicaciones en redes sociales de la fundación. “Afectaron mi imagen, me escracharon mal“, reprocha. “Tengo todo en regla por la dirección de Medio Ambiente y Flora y Fauna. Me han causado un daño terrible, yo hice todas las gestiones que corresponde, jamás en mi vida en la función pública me aventuro a hacer algo si no estoy autorizada“, subrayó.

“Los árboles se sacaron por pedido de los vecinos porque meses atrás un viento huracanado provocó la caída de algunos y los vecinos tenían terror y pedían que por favor los saque. Les expliqué que con paciencia iba a hacer la gestión y con la autorización pude tomar cartas en el asunto“, recalcó.

Gutiérrez apunta que “atenta al pedido de los vecinos, mi obligación como funcionaria es cuidar la vida“, y cuestiona que la fundación no la llamó antes de realizar “semejante escrache“. “Voy a volver a hacer la forestación, este ataque no me lo merecía“, sentenció.

Desde la Fundación Forestar, Bulacio afirma que su misión es “no ser espectadores, sino denunciar todo lo que está mal“: “esos árboles tenían casi 40 años, nosotros estamos forestando la ruta 38 tratando de poner árboles nativos que favorecen la biodiversidad. Ya hecho el daño, sugerimos que se planten los árboles correspondientes y eso no muestran las fotos“, arremetió.

“Alguien tiene que responder, no se puede seguir destruyendo la naturaleza. Nosotros como ciudadanos tenemos que denunciar todo esto. Nuestro objetivo es ser el Jardín de la República y velamos y luchamos por eso“, manifestó Bulacio.

La delegada indicó que ya se tramitó el plantado de 200 árboles en el acceso a la comuna, que “son de rápido crecimiento“ y “acordes a la zona“. “No entiendo por qué no me llamaron así les daba todas las explicaciones, tenemos todo en regla con Flora y Fauna. Me causaron un daño moral a mi persona y a mi imagen como funcionaria: yo soy reelecta y lo único que hago es trabajar por mi pueblo. Soy mujer y me duelen las injusticias“, concluyó.

Acusaciones cruzadas en las redes:

“Nosotros podemos confirmar que no existen “árboles peligrosos“, pero si existen los Árboles a los que le falta mantenimiento“, denuncia la Fundación Forestar.



“Corrían peligro de caer y provocar daño“, alegó la comuna y mostró la reforestación.

Fuente El Tucumano