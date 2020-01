Un hombre falleció tras ser embestido por una moto en Arcadia: familiares y amigos piden justicia

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 26 de enero, a la altura de Palo Blanco sobre la viaja traza de la ruta 38, a unos 3 Km. de Concepción. La víctima de 59 años regresaba a su casa como acompañante en una moto, cuando fue embestido de atrás por otro vehículo del mismo porte conducido por J.T.C., un menor de 17 años.

Amigos de Burela explicaron, en diálogo con el portal de noticias Primera Fuente, que el menor manejaba la motocicleta a gran velocidad y que aparentemente “venía haciendo una picada“.

Sin embargo, Alberto Rivadeneira, es un testigo clave para saber qué sucedió en el momento del siniestro vial. Él era el que manejaba la moto y la víctima su acompañante.

“Volvíamos para la casa. Yo iba manejando la moto cuando de pronto sentí, en la parte de atrás, un fuerte golpe. Por el impacto caímos al pavimento. Me levanté y traté de ayudarlo a Roque que estaba tirado en el piso inconsciente. Casi al instante vi que se acercó la moto que nos había chocado, le pedí ayuda pero no me contestó, levantó la zapatilla que había perdido y se fue. Más tarde llegó la ambulancia que trasladó a mi amigo al hospital. Después me enteré que había fallecido”, contó, todavía shockeado, Rivadeneira.

Esta mañana y como ayer, los familiares del hombre fallecido, cortaron la ruta 38 para pedir justicia. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, queremos que se haga justicia y que vaya preso J.T.C.”, señalaron, mientras se producía el corte en Arcadia, a unos 4 Km. a norte de Concepción.

