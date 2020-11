Brasil le ganó a Venezuela y se mantiene como único líder de las Eliminatorias rumbo al Mundial

Tras un comienzo arrollador con dos victorias y nueve goles convertidos, Brasil busca ganar para ser puntero absoluto en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, gracias al empate de Argentina ante Paraguay. Le gana a Venezuela 1-0 con gol de Firmino. El cotejo se desarrolla en el Estadio Morumbí, de San Pablo, y cuenta con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez. Televisa TyC Sports.

Claro que no fue un compromiso fácil de afrontar para el elenco dirigido por Tite ya que el entrenador no pudo contar con tres de sus habituales titulares. Tanto Neymar Jr. -no jugó para intentar estar el próximo martes ante Uruguay-, como Coutinho (se quedó en Barcelona por una lesión) y Casemiro (positivo de coronavirus) no estuvieron presentes en la tercera fecha de la clasificatoria debido a las lesiones que sufrieron los tres futbolistas en sus clubes.

Frente a este escenario, Brasil salió al mítico estadio de la ciudad de San Pablo con Richarlison junto a Gabriel Jesús y Firmino en el ataque. Por su parte, el conjunto venezolano, que contó con el estreno en el banco de dos Santos Peseiro, se replegó en su campo e intentó contragolpear.

La primera acción de peligro llegó a los 7 minutos de juego cuando le anularon por posición adelantada un tanto a Richarlison. Después de varios minutos en los que los locales no pudieron encontrar el espacio para atacar el arco de Fariñez, el arquero le tapó un disparo desde afuera del área a Jesús y, sólo cinco minutos más tarde, a los 33′, el número 7 de Brasil se perdió el primer tanto debajo del arco tras una habilitación del 9 de la Verdeamarela.

Cuando restaban cinco minutos para el cierre de la etapa inicial, otra vez Richarlison fue protagonista de una acción ofensiva para los de Tite: volvió a aparecer el 1 de Venezuela, que le paró un cabezazo al atacante de Brasil a puro reflejos.

Ya en el segundo tiempo, los locales continuaron sin ser efectivos. Tuvieron el control del balón, pero no se acercaron con demasiado peligro a la portería rival. Hasta que una jugada elaborada acabó con la apertura del marcador en favor de Brasil. Triangulación entre Richarlison y Paquetá que terminó en un centro al área que un jugador venezolano la cabeceó al área chica para que Roberto Firmino defina al fondo de la red.

A partir de tomar ventaja en el resultado, todo hacía pensar que el equipo de Tite aumentaría el marcador. Pero eso no sucedió. Es más, en los últimos minutos, Venezuela fue a buscar la igualdad a puro amor propio: tuvo varias acciones a balón parado que no aprovechó.

Brasil ganó, sumó tres valiosos puntos en casa sin Neymar, Coutinho y Casemiro y mira a todos desde lo más alto de las posiciones en las Eliminatorias. Ahora, será turno de viajar a Montevideo y enfrentar a Uruguay, el próximo martes, en uno de los grandes clásicos del fútbol mundial.

