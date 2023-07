Con un gol espectacular de Messi, Inter Miami le ganó 2-1 a Cruz Azul por la Leagues Cup

Lionel Messi tuvo su esperado estreno en el Inter Miami en el atractivo duelo contra Cruz Azul por la primera fecha del Grupo de la Leagues Cup. El argentino empezó como suplente, pero saltó a la cancha para jugar casi 40 minutos en el complemento. El crack de 36 años fue uno de los nombres más destacados del trámite y le puso la frutilla al postre: marcó el tanto para el triunfo 2-1 en la última jugada del duelo.

El eufórico grito de los espectadores adelantó lo que las imágenes mostraron segundos más tarde. Gerardo Martino llamó a Messi a los 51 minutos para que se prepare para ingresar. La ovación fue impactante, aunque recién dos minutos más tarde se hizo oficial su estreno en las Garzas: reemplazó a su compatriota Benjamín Cremaschi. Junto con él ingresaron el español Sergio Busquets –también debutó– por David Ruiz y el venezolano Josef Martínez por el ecuatoriano Leonardo Campana.El partido de Lionel Messi en su debut para Inter Miami ante Cruz AzulEl partido de Lionel Messi en su debut para Inter Miami ante Cruz Azul

El reloj indicaba los 55 minutos cuando se cristalizó su primer contacto con el balón, que terminó con un desborde por el sector derecho que levantó a los espectadores de las butacas, aunque la defensa rival logró disipar el riesgo.

Una cuota de su calidad se notó cuando a los 58′ se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y mientras todos se preparaban pensando que lo ejecutaría al arco, sacó rápido y generó una situación de riesgo que Martínez no pudo concretar.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63