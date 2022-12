Exequiel Palacios fue declarado “Ciudadano Ilustre” en Sumampa

“Siempre que tengo la oportunidad de visitar a la familia me reciben de la mejor manera, con mucho cariño y eso no tiene palabras de agradecimiento”, dijo el jugador tucumano quien tiene raíces santiagueñas por parte de la familia de su madre

El mediocampista tucumano Exequiel Palacios, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 y quien tiene raíces santiagueñas por parte de la familia de su madre, fue reconocido este miércoles en la ciudad de Sumampa como «Ciudadano Ilustre» y además, ante una verdadera multitud, se descubrió un mural en su honor.

El intendente de Sumampa (ubicada al sur de la provincia de Santiago del Estero), Fernando Bernasconi, le entregó el reconocimiento de “Ciudadano Ilustre” en reconocimiento a su vida profesional y por la obtención del título de campeón mundial como integrante del seleccionado nacional argentino.

El jugador de Bayer Leverkusen de Alemania arribó el martes a las 13.30 a la casa de su abuela, doña Elsa Ponce, con quien fueron a la localidad Varas Cuchuna, departamento Salavina, de donde es oriunda toda la familia materna a compartir un asado.

Allí visitó la Escuela Nº 1.037, a la cual asistió su madre Mariela Rodríguez, en donde estaba todo decorado con banderas y una gran cantidad de niños y niñas que compartieron un grato momento con el jugador.

Foto: Gentileza Eduardo Oroná

También firmó autógrafos, accedió a sacarse fotos y con el intendente Bernasconi entregaron camisetas de la selección a los vecinos que se llegaron al polideportivo para saludarlo y felicitarlo por el campeonato.

Justamente allí, en el Polideportivo que a partir de ahora llevará el nombre del jugador, se hizo el descubrimiento del mural realizado por el artista Ángel Taboada.

«Queríamos agradecer la presencia de Exequiel. Nos ha llenado de orgullo y muchísima alegría que alguien de nuestra casa haya tenido un logro tan grande”, dijo Bernasconi.

«Por eso hicimos este homenaje, porque todos queríamos expresarte nuestro cariño y afecto”, agregó dirigiéndose a “Pala”.

«Nos has hecho muy felices y vos junto a todos los de la Selección han puesto a la Argentina en primer lugar del mundo. No podíamos ser menos en hacerte un reconocimiento porque te lo merecés, y esto es para agradecerte por la inmensa alegría que nos has dado a todos los argentinos”, concluyó el intendente.

Por su parte, Palacios tomó el micrófono y dijo: “La verdad estoy emocionando por este regalo que me hicieron (refiriéndose al mural). No tengo palabras, solo agradecimiento”.

“Siempre que tengo la oportunidad de visitar a la familia, a la abuela, me reciben de la mejor manera, con mucho cariño y eso no tiene palabras de agradecimiento”, remarcó.

Y finalmente comentó: “Siempre trato de estar disponible para todos, por una foto, una firma que no me cuesta nada y me llena de orgullo cuando me lo piden los chicos o la gente en general. Así que muchas gracias a todos por el cariño».

Fuente Agencia Télam