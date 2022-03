Jeremías Sarmiento y Karim Luna Slaibe hablan de su primera experiencia en la Liga de Vóley

Monteros.- “Esta primera experiencia en la Liga de Voleibol Argentina fue muy buena y agradable en todos los sentidos, de mi parte fue muy ansiada después de que no se me diera el debut en la en la temporada 2019 por la enfermedad que me dejo fuera de todo, con un absoluto reposo, pero por fin llego el momento del debut y fue bastante lindo”, dice Jeremías Sarmiento, que en el 2019, hasta pensó en colgar las rodilleras por el momento que le tocaba pasar, pero con mucho esfuerzo y voluntad se sobrepuso y debuto en la elite del vóley argentino.

Al hablar de sus compañeros y el grupo de trabajo, Sarmiento comentó que le tocó un grupo excelente. “Un entrenador que tanto como yo y todos admiramos al igual que respetamos mucho por su trayectoria y la gran persona que es”. “Gracias a él, todo el cuerpo técnico/staff y los chicos que más que compañeros o jugadores son excelente amigos y personas, hicieron que mi debut tan esperado fuera el mejor todos”, manifestó.

Por su lado el central Karim Luna Slaibe, hizo un repaso de lo que fue la transición entre la Liga FEVA y la Liga de Voleibol Argentina. “Por la pandemia estuvimos casi un año parado, pero para el ascenso, “Leo” Patti me tuvo en cuenta junto con el presidente Lucas Frontini, me dieron la oportunidad de sumarme y me enfoque al cien por cien en los objetivos.

“El apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros fue fundamental para encarar todo este proceso, al igual que el de mi familia, con mis abuelos, mis papas, mis hermanos. “El trabajo en la parte de física con el profe Federico Quinteros y su equipo, fue lo ideal para todos”.

Al mismo tiempo destacó la apuesta que hizo el club en jugar la Liga con mayoría de jugadores del club. “Estamos muy agradecido por eso, por la oportunidad de sentir y vivir grandes cosas y emociones”, dijo, y agregó, “personalmente me dediqué mucho a entrenar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en los partidos que me tocaba jugar, gracias a Dios en este último tour me tocó estar y aportar lo mejor para el equipo”.

Ambos jugadores resaltan que uno de los objetivos fue cumplido, que era estar entre los ocho mejores equipos del país. Saben que es una parada dura ante Ciudad Voley, pero van están expectante y confiado en dejar todo en la cancha en estos cuartos de final.