La UAR sancionó a los tres Pumas de los comentarios xenófobos y le revocó la capitanía a Pablo Matera

La Unión Argentina de Rugby emitió un comunicado en el que afirmó que “repudia enérgicamente” los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales. Si bien las publicaciones de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino fueron hace al menos ocho años, las mismas tienen un alto contenido racista que fue muy repudiado en las redes y que obligó “en carácter de urgencia” a una reunión de la Mesa Directiva.

En el escrito, la UAR ratifica su condena “a cualquier expresión de odio”, independientemente de que se traten de mensajes expresados hace algunos años, ya que “no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas”.

Por este motivo, desde la Unión Argentina de Rugby resolvieron: “En primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán. En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria. En tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby”.

El comunicado de la UAR:

La Unión Argentina de Rugby repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales y reunida en carácter de urgencia, la Mesa Directiva resuelve:

En primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán.

En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria.

En tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby.

Si bien los mensajes fueron expresados hace algunos años y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas, desde la Unión Argentina de Rugby condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen, representen a nuestro país.

Hora antes, Pablo Matera fue el primero en pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram. “Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”.

Su compañero y segunda línea Guido Petti, lo siguió: “Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas”.

En tanto, el hooker Santiago Socino manifestó: “Buenas noches. Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quienes pude haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar, y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez con la que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos”.

Matera y el resto de sus compañeros quedaron en el ‘ojo de la tormenta’, luego de que distintos usuarios hicieran públicos posteos de hace ocho o nueve años, aproximadamente, en los que los involucrados manifestaron posturas xenófobas, discriminatorias y clasistas.

Las indagaciones de los usuarios de redes se dieron luego de que Matera grabase un video en el que ensayó una disculpa por el tibio reconocimiento que el equipo argentino le tributó al fallecido Diego Maradona el pasado fin de semana, en la previa del partido que Los Pumas perdieron ante los All Blacks neozelandeses por 38-0, en el McDonald Jones Stadium de Newcastle.

En principio, los jugadores permanecerán en Australia hasta la finalización del Tres Naciones, que se dará el sábado venidero, por la última fecha del torneo de naciones más importante del hemisferio sur. Lo harán, desde las 5:45, ante los Wallabies, con la esperanza de conseguir una victoria con punto bonus ofensivo que les permita rebasar al líder Nueva Zelanda y quedarse con el título. Algo que sería histórico para el deporte nacional.

Los tuits de Matera, Petti y Socino:

